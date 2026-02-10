Atentos hinchas de Godoy Cruz y Maipú: AFA televisará los partidos de la Primera Nacional

La Primera Nacional iniciará una nueva temporada con un cambio estructural que excede lo deportivo. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA ) confirmó que será la encargada de televisar los partidos del principal torneo de ascenso, una determinación que pone fin al esquema tradicional de transmisiones y abre una nueva etapa en la relación entre los clubes y los derechos audiovisuales.

Chiqui Tapia y Travis Scott: el trasfondo del negocio millonario detrás de la foto que es viral

FADEP se medirá ante La Amistad por la final del Torneo Regional Amateur: día, horario y sede confirmada

La resolución fue adoptada en las últimas horas, luego de semanas de incertidumbre que incluso pusieron en duda el inicio del campeonato. Con el torneo programado para comenzar este viernes , la AFA decidió avanzar con un modelo propio de transmisión, bajo su órbita institucional, para garantizar la cobertura televisiva de la categoría.

Recordemos que durante años, la Primera Nacional dependió de acuerdos con señales deportivas que definían qué partidos se emitían y bajo qué condiciones. El vencimiento de esos contratos dejó un vacío que obligó a la AFA a tomar una decisión de fondo : asumir el control del producto audiovisual del ascenso, con el objetivo de ordenar la competencia y asegurar ingresos regulares para los clubes.

Los partidos de la Primera Nacional se transmitirán en su TOTALIDAD por la plataforma AFA PLAY. Se tendrá que pagar un abono mensual. pic.twitter.com/t8r5mkpTcN

Desde la conducción del fútbol argentino consideran que este paso permitirá una mayor previsibilidad económica para las instituciones , muchas de las cuales atraviesan situaciones financieras delicadas. La televisión representa una fuente clave de recursos en una categoría extensa, federal y con altos costos logísticos, donde la recaudación por entradas no siempre alcanza para sostener el funcionamiento mensual.

El nuevo esquema también implica un cambio cultural para los hinchas . La transmisión de los partidos dejará de depender exclusivamente de señales de cable tradicionales y se apoyará en una plataforma administrada por la propia AFA, en línea con una tendencia global que privilegia los modelos digitales y el control directo del contenido.

Si bien aún restan definiciones operativas, la confirmación permitió destrabar el calendario y avanzar con el inicio del torneo. Los clubes recibieron la noticia como un alivio tras un período de negociaciones que había generado preocupación entre dirigentes, cuerpos técnicos y futbolistas.

DLA (52) Godoy Cruz y Deportivo Maipú, los dos equipos mendocinos que competirán en la Primera Nacional.

La decisión no está exenta de debate, ya que algunos sectores observan con cautela el impacto que tendrá este modelo en la visibilidad del ascenso y en el acceso del público, especialmente entre los seguidores acostumbrados a la televisión tradicional. Otros, en cambio, destacan que la medida puede fortalecer a la categoría en el mediano plazo y darle mayor protagonismo dentro de la estructura del fútbol argentino.

Con el arranque del campeonato, la Primera Nacional se convierte así en escenario de una transformación que va más allá de la pelota. La AFA apuesta a un cambio profundo en la forma de gestionar y mostrar el ascenso, en un contexto donde el control de los contenidos y los derechos de transmisión se volvió una pieza central del negocio deportivo.