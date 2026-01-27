27 de enero de 2026 - 17:58

Una baja sensible para Godoy Cruz: Federico Rasmussen es nuevo jugador de Colón

El experimentado defensor abandona Godoy Cruz y ya tiene todo acordado para defender la camiseta del "Sabalero".

Una dura baja para Godoy Cruz antes del comienzo en la Primera Nacional.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Federico Rasmussen dice adiós a Godoy Cruz y seguirá su carrera en Colón de Santa Fe, club que se prepara para disputar la Primera Nacional 2026 con la intención de pelear por el ascenso. El zaguero central, con paso destacado en el "Tomba", cerró su salida para convertirse en uno de los fichajes importantes del "Sabalero".

Rasmussen, defensor con experiencia en el fútbol argentino, se destacó en el esquema de Godoy Cruz aportando solidez defensiva y liderazgo en el fondo. Su salida se da en un mercado de pases activo, donde Colón buscó reforzar su defensa con jugadores que conozcan bien la competencia y puedan aportar carácter en una categoría exigente como la Primera Nacional.

Godoy Cruz pierde un jugador importante, pero Colón quiere volver a Primera

Desde la dirigencia del "Sabalero" confirmaron que el ex Godoy Cruz firmará contrato por un año, con la posibilidad de extenderlo según objetivos y rendimiento, y que será una pieza clave para apuntalar un equipo que aspira a pelear arriba en el torneo de ascenso.

Para Colón, la llegada de Rasmussen representa una apuesta fuerte en un momento clave del proyecto deportivo. El cuerpo técnico confía en que su experiencia en Primera División y su conocimiento del fútbol local puedan trasladarse rápidamente al campo de juego, aportando orden, voz de mando y regularidad en una categoría donde cada detalle suele marcar la diferencia.

En tanto, Godoy Cruz afronta esta salida como parte de un proceso de renovación del plantel, con la intención de reacomodar piezas y dar espacio a nuevas alternativas defensivas. Mientras el mercado de pases sigue abierto, el "Tomba" evalúa opciones para cubrir la baja y sostener la competitividad de un equipo que buscará ser protagonista en la temporada que se avecina.

