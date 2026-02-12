Licitación: destinan $6.731 millones a la instalación de semáforos inteligentes en cruces de Ciudad y Godoy Cruz

El Gobierno provincial llamó a licitación pública para la segunda etapa de modernización del sistema que contempla cruces estratégicos de Ciudad y Godoy Cruz.

El Gobierno provincial oficializó la licitación con la segunda etapa del sistema, que incorporará y centralizará 217 intersecciones del área metropolitana al Centro de Gestión y Monitoreo.

A través de la Resolución Nº 214 de la Subsecretaría de Transporte, firmada el 11 de febrero por el subsecretario Luis Borrego, el Poder Ejecutivo llamó a licitación pública para la obra “Provisión de controladores de tránsito, instalación, refuncionalización de intersecciones y centralización a un Centro de Gestión y Monitoreo (CGM) de 217 intersecciones reguladas por semáforos”. El presupuesto total asciende a los $6.731.038.201.

Desde la Subsecretaría de Transporte informaron que la iniciativa forma parte de un proceso de modernización iniciado en 2025, permitirá optimizar la circulación, reducir demoras y priorizar el transporte público mediante tecnología de control adaptativo y monitoreo en tiempo real.

La implementación abarca corredores estratégicos de la Ciudad de Mendoza, como José Vicente Zapata–Colón–Arístides Villanueva; Salta; Rioja; Patricias Mendocinas; Chile; Buenos Aires–Necochea; Gutiérrez–Lavalle; Paso de los Andes; Beltrán; Sobremonte–Pedro Molina–Rondeau; Morón–Peltier–Pueyrredón; Emilio Civit; Godoy Cruz y San Martín, en distintos tramos clave que conectan el microcentro con avenidas estructurantes y la Costanera.

Además, el sistema se amplía en Godoy Cruz, incluyendo el Corredor del Oeste, Paso de los Andes–Joaquín V. González, San Martín y el eje Sarmiento–Tiburcio Benegas, fortaleciendo la coordinación semafórica en accesos y vías de alta circulación.