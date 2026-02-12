12 de febrero de 2026 - 07:47

Diputados vota hoy la baja de edad de imputabilidad a 14 años y el acuerdo Mercosur-UE

Después de la victoria de la reforma laboral en el Senado, el oficialismo volverá a mostrar su fuerza legislativa.

Diputados vota hoy la baja de edad de imputabilidad a 14 años | Archivo Los Andes

Diputados vota hoy la baja de edad de imputabilidad a 14 años | Archivo Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Baja en edad de imputabilidad: será reducida a 14 años, según el nuevo proyecto de ley

No era el acordado: por qué el Gobierno retiró el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Por Redacción Política
La Iglesia se metió en el debate por la edad de imputabilidad: Bajar la edad no baja el delito

La Iglesia se metió en el debate por la imputabilidad de menores: "Bajar la edad no baja el delito"

Por Ignacio de la Rosa

El oficialismo había logrado el miércoles el apoyo de aliados y de fuerzas dialoguistas para firmar dictamen de mayoría a favor de ambos proyectos, lo que le permite encarar la sesión especial de este jueves con viento de cola y generalizado optimismo.

Embed - SESIÓN EN VIVO: 12 de febrero de 2026 - Diputados Argentina

Como pasó con la reforma laboral en el Senado, la jornada podría extenderse hasta la madrugada por la importancia que tienen ambas iniciativas, aunque la duración podría acortarse si los bloques acuerdan depurar las listas de oradores.

Baja de la edad de imputabilidad

El dictamen de mayoría fue avalado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID; en tanto que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no acompañaron y formularon filosas críticas.

Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.

Para delitos con penas menores a trese años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre tres y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20.000 millones de pesos para la Defensoría General y más de 3.000 millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El despacho de mayoría se firmó en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur, con el impulso de La Libertad Avanza y el respaldo de los bloques aliados y los dialoguistas.

La iniciativa consta de 5.000 páginas traducidas en varios idiomas y apunta a ratificar legislativamente el entendimiento que suprime aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.

Firma del acuerdo Mercosur y la Unión Europea
Histórica firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Histórica firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El acuerdo comercial se firmó el 17 de enero pasado en Asunción, Paraguay (país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur), en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el presidente de Brasil, Lula da Silva.

El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Ese proceso podría demorar meses y hasta dos años, aunque también existe la versión de que la Comisión Europea podría aplicar el tratado comercial de manera provisoria hasta que sea convalidado o rechazado por el Tribunal de Justicia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Callate la boca: el feroz cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans en medio del debate.

"Callate la boca": el feroz cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans por la reforma laboral

Por Redacción Política
Semáforos en Godoy Cruz. Archivo Los Andes

Licitación: destinan $6.731 millones a la instalación de semáforos inteligentes en cruces de Ciudad y Godoy Cruz

Por Redacción Política
El Senado aprobó en general el proyecto de Ley de Modernización Laboral.

El Gobierno logró la media sanción a la reforma laboral en el Senado

Por Redacción Política
Javier Milei junto a Donald Trump 

Javier Milei será recibido por Donald Trump en Miami el 7 de marzo: cumbre de mandatarios aliados

Por Redacción Política