Nacho Castañares expresó su enojo tras quedar afuera del nuevo Gran Hermano: "No me enteré de la mejor forma"

La presentación del equipo que acompañará a Gran Hermano: Generación Dorada dejó una ausencia que no pasó desapercibida: Nacho Castañares no formará parte de los programas en vivo, ni de los streams oficiales del ciclo que arranca en poco menos de 20 días.

El anuncio fue realizado por Santiago del Moro , y rápidamente generó sorpresa entre los fanáticos del reality, acostumbrados a ver a Nacho como una de las caras más presentes en los contenidos digitales y debates posteriores a cada gala.

En diálogo con LAM (América TV) , el exparticipante - y finalista en 2022- del reality confirmó su salida y reconoció su desilusión: “Este año no voy a formar parte de Gran Hermano ni del Stream Telefe”.

Castañares explicó que decidió hablar públicamente luego de recibir cientos de mensajes de seguidores que notaron su ausencia en los anuncios oficiales. Durante las últimas temporadas, había logrado consolidarse como uno de los referentes de la nueva etapa del programa , con presencia fija en los reacts, programas satélite y espacios digitales.

Sin embargo, el mediático dejó en claro que hubo diferencias con la producción : “En los planes de ellos estaba que yo tenga un rol capaz menos importante del que venía teniendo, o del que yo pensaba que iba a tener”.

Aunque aclaró que entiende las decisiones del canal, marcó su principal enojo por la forma en la que se enteró de su salida: “Mi única molestia es que no me enteré de la mejor forma, de la que yo sentía que me tenía que haber enterado”.

Nacho Castañares Nacho Castañares no será parte del nuevo Gran Hermano. web

A pesar del mal momento, Nacho buscó bajar un cambio y agradecer: “Obviamente estoy súper agradecido a Telefe y a todo lo que me dio Gran Hermano”.

Mientras tanto, el nuevo debate contará con figuras como Laura Ubfal, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet, Sol Pérez y Eliana Guercio, a los que se suman Mariana Brey, Marisa Brel, Gustavo Conti, entre otros. En el streaming habrá nuevos ciclos encabezados por Daniela Celis, Fede Popgold, La Tora Villar y Fefe Bongiorno.