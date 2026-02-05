5 de febrero de 2026 - 09:06

Nacho Castañares expresó su enojo tras quedar afuera del nuevo Gran Hermano: "No me enteré de la mejor forma"

El subcampeón de la edición 2022 no se quedó callado al ser apartado del equipo que trabajará en el nuevo formato del reality.

Nacho Castañares no será parte del nuevo Gran Hermano.

Nacho Castañares no será parte del nuevo Gran Hermano.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Así es la casa en una isla que tiene Germán Martitegui.

Así es la casa de Germán Martitegui: es en una isla sin electricidad y con materiales sustentables

Por Agustín Zamora
Así es hoy la vida de Juan Carlos Velazquez, el Mini de Duro de Domar: vende perfumes y trabaja en eventos

Revelaron las causas de la muerte de Juan Carlos Velázquez, el "Mini" de Duro de Domar

Por Redacción Espectáculos

El anuncio fue realizado por Santiago del Moro, y rápidamente generó sorpresa entre los fanáticos del reality, acostumbrados a ver a Nacho como una de las caras más presentes en los contenidos digitales y debates posteriores a cada gala.

En diálogo con LAM (América TV), el exparticipante - y finalista en 2022- del reality confirmó su salida y reconoció su desilusión: “Este año no voy a formar parte de Gran Hermano ni del Stream Telefe”.

Embed

Castañares explicó que decidió hablar públicamente luego de recibir cientos de mensajes de seguidores que notaron su ausencia en los anuncios oficiales. Durante las últimas temporadas, había logrado consolidarse como uno de los referentes de la nueva etapa del programa, con presencia fija en los reacts, programas satélite y espacios digitales.

Qué dijo Nacho Castañares sobre su ausencia en Gran Hermano

Sin embargo, el mediático dejó en claro que hubo diferencias con la producción: “En los planes de ellos estaba que yo tenga un rol capaz menos importante del que venía teniendo, o del que yo pensaba que iba a tener”.

Aunque aclaró que entiende las decisiones del canal, marcó su principal enojo por la forma en la que se enteró de su salida: “Mi única molestia es que no me enteré de la mejor forma, de la que yo sentía que me tenía que haber enterado”.

Nacho Castañares
Nacho Castañares no será parte del nuevo Gran Hermano.

Nacho Castañares no será parte del nuevo Gran Hermano.

A pesar del mal momento, Nacho buscó bajar un cambio y agradecer: “Obviamente estoy súper agradecido a Telefe y a todo lo que me dio Gran Hermano”.

Mientras tanto, el nuevo debate contará con figuras como Laura Ubfal, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet, Sol Pérez y Eliana Guercio, a los que se suman Mariana Brey, Marisa Brel, Gustavo Conti, entre otros. En el streaming habrá nuevos ciclos encabezados por Daniela Celis, Fede Popgold, La Tora Villar y Fefe Bongiorno.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mario Pergolini ya definió su futuro en la televisión.

Se conoció qué pasará con el programa de Mario Pergolini: "No renovó por un pedido de..."

Por Agustín Zamora
La nueva película de Netflix sobre explotación infantil. 

En Netflix: llegó la nueva película de clasificación restringida sobre explotación infantil

Por Redacción Espectáculos
Sofía Chiodi fue la niñera de Mirko y ahora tiene su propio emprendimiento en España.

Así es la nueva vida la niñera de Mirko: de viajar por el mundo a crear su emprendimiento en España

Por Agustín Zamora
La ex Casi Ángeles anunció que está embarazada.

Quién es la ex Casi Ángeles que emocionó a todos con el anuncio de su embarazo

Por Agustín Zamora