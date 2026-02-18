18 de febrero de 2026 - 19:45

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los famosos confirmados que participarán en el panel

El próximo 23 de febrero vuelven a abrirse las puertas de la casa en una nueva edición que promete diferenciarse de las anteriores, con cambios en la escenografía y en las dinámicas de juego.

A tan solo 5 días del estreno, se dieron  a conocer las novedades para la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada. 

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La nueva temporada trae varis cambios respecto a los integrantes de la casa y nuevas reglas, según anticipó el conductor. También se trabaja en una transformación integral de la casa el estudio renovado, con modificaciones en la escenografía y en la dinámica interna del juego.

A pesar de que desde la producción buscan preservar la identidad de los personajes, se especula que incluirá a personalidades reconocidas que pasaron por las ediciones anteriores.

Panel confirmado para la nueva edición del reality

La nueva edición de Gran Hermano no solo traerá modificaciones dentro de la casa, sino también presentará una renovación en el panel de debate. Según un video difundido por Telefe, al que accedió NA, este año diversas celebridades completarán la mesa.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la incorporación de Mariana Brey, periodista y figura del espectáculo que se suma por primera vez al universo Gran Hermano. "Como abrazando la incertidumbre porque es la primera vez que yo voy a estar en un Gran Hermano", expresó en el video.

El regreso de figuras queridas por el público también marca la agenda del programa. Sol Pérez retoma su lugar tras su reciente maternidad, mostrándose muy entusiasmada por volver "Muy, pero muy contenta con esta vuelta de Gran Hermano", dijo Sol. Mientras que Eliana Guercio aseguró: "Me preparo con mucha ansiedad, pero tratando de descansar lo más posible porque después ya no dormimos más".

El más histórico, Gastón Trezeguet, formará parte del nuevo panel: "Para esta nueva edición estoy más entusiasmado que en ninguna otra, son muchos años".

"Me encuentro muy feliz por empezar Gran Hermano. La verdad que genera mucha ansiedad", aseguró Ceferino Reato.

El panel también contará con ex jugadores que ahora se pondrán en el rol de observadores. Gustavo Conti, uno de los participantes más recordados del reality, admitió: “Mucha ansiedad, muchas ganas de estar”. Se suma además Eugenia Ruiz, ex participante que no ocultó su entusiasmo: “Ay, estoy excitadísima, no veo la hora”.

El último ganador de Gran Hermano, Santiago Algorta, también estará en el panel: “Impactado, impactado, porque hace un año y un poquito estaba acá y ahora estoy en mi lugar, pero para ser panelista, para estar en el debate con Santi del Moro”.

Finalmente, la periodista Ana Laura Román también se sumará al debate: "Yo soy de jugar fuerte y vengo a jugar fuerte", comentó en el clip.

