L-gante anunció que comienza una nueva etapa en su carrera

El cantante eliminó sus posteos en Instagram y solo dejó un mensaje anunciando que decidió "cambiar de equipo de trabajo y representación".

El artista L-Gante comunicó este lunes que empieza una “nueva etapa” en su carrera. Su anuncio se da tras romper el vínculo que lo unía con el mánager, Maxi el Brother, a quien acusa de haberlo perjudicado económicamente.

“He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me han acompañado hasta acá por su dedicación y compromiso”, manifestó el cantante en un solitario posteo de Instagram, dejando atrás a quien era su amigo.

Luego destacó que “a partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y artista". Y aseguró que sus shows pactados siguen en pie: “También quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo: todos los contratos vigentes serán respetados”.

Al cierre de su mensaje, L-Gante agradeció el apoyo de siempre y se mostró expectante: “Se viene una nueva etapa, y voy con todo”. Cabe recordar que el referente de la cumbia 420 y Maxi el Brother eran compañeros de trabajo y socios. Sin embargo, en las últimas horas se desató un escándalo por el que no solo el músico quiere rescindir el contrato, sino que además reclama dinero.

llllganteee Comunicado de L-Gante sobre su "nueva etapa". ¿Borrón y cuenta nueva?: el conflicto entre L-Gante y su mánager “A mí lo que me dicen es que en la suma que le reclamaría ronda entre el millón y 1.400 mil dólares”, informó Martín Candalaft al aire de DDM (América). La carta documento, que mostraron en el programa, dicta: “En mi carácter de artista firmante del contrato de representación artística suscripto con Ud. en fecha 01/04/2024, por el cual me comprometí, entre otros, a ceder derechos y otorgar representación por el plazo de cinco (5) años".

Y agrega: "Le intimo a que, a partir de la recepción de la presente, proceda a rendir cuentas de su actividad como manager del que suscribe, atento a que he tomado conocimiento de la suscripción de contratos, como así también de la percepción de dinero, de lo cual no he sido informado, y mucho menos se me ha rendido cuenta del destino del dinero percibido hasta la fecha por Ud., desde que asumió dicha obligación". De esta manera, el músico intima de forma inmediata a que Maxi el Brother realice contrataciones y acepte o perciba dinero en su nombre.