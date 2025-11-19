19 de noviembre de 2025 - 19:55

L-Gante fue demorado en un control: estaba inhabilitado para conducir y presentó un registro falso

El cantante mostró una licencia de conducir supuestamente emitida por el Municipio de San Fernando. “el Sr. Valenzuela no compareció al Centro de Emisión de Licencia correspondiente a su domicilio”, el informe.

L-Gante fue demorado en un control vehicular.

L-Gante fue demorado en un control vehicular.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, quedó en el centro de la polémica luego de ser demorado durante un control vehícular en General Rodríguez, Buenos Aires donde los efectivos policiales detectaron que no estaba habilitado para conducir y que poseía un registro que habría sido falso.

Leé además

Furia de Gran Hermano se sometió a una operación y mostró el antes y después.

Furia Scaglione volvió a atacar a Flor Vigna con una filosa declaración: "¿Qué talento?"

Por Redacción Espectáculos
orgullo total: un mendocino gano un latin grammy con un grupo de tango electronico

Orgullo total: un mendocino ganó un Latin Grammy con un grupo de tango electrónico

Por Redacción Espectáculos

El letrado Leonardo Sigal, quien ya había denunciado al músico en otra causa, explicó que el informe de inhabilitación del Ministerio Público detalla que la detención ocurrió el 7 de noviembre, cuando el músico mostró una licencia supuestamente emitida por el Municipio de San Fernando, según Noticias Argentinas.

El mismo documento confirma que “el mencionado ciudadano se encuentra inhabilitado para conducir”, por lo que L-Gante “habría exhibido un registro de conducir presuntamente apócrifo”. “La medida aún se encuentra vigente, porque el Sr. Valenzuela no compareció al Centro de Emisión de Licencia correspondiente a su domicilio, a tal fin”.

Asimismo, el mediático registra en el Sistema Provincial de Antecedentes la suspensión preventiva de su licencia de conducir, “en virtud de lo requerido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, sostuvo el mismo informe que indicó que la medida se aplica hasta “nuevo aviso”.

Valenzuela “deberá someterse a una nueva evaluación psicofísica, que determine la capacidad actual para una segura conducción, pudiendo sólo ser rehabilitado de hallarlo apto”, según el mismo ministerio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

estrenos de cine: wicked: parte ii promete ser una de las peliculas mas taquilleras del ano

Estrenos de cine: "Wicked: Parte II" promete ser una de las películas más taquilleras del año

Por Redacción Espectáculos
la orquesta con brio presenta el festival entre puertos: conciertos que unen musica chilena y rioplatense

La Orquesta Con Brio presenta el festival "Entre puertos": conciertos que unen música chilena y rioplatense

Por Redacción Espectáculos
la jenny, la esposa toxica mas viral del humor, comienza su minigira cuyana este miercoles

La Jenny, la esposa tóxica más viral del humor, comienza su minigira cuyana este miércoles

Por Redacción Espectáculos
el dia de aniversario de la china suarez y mauro icardi ¿venganza contra benjamin vicuna?

El día de aniversario de la China Suárez y Mauro Icardi ¿venganza contra Benjamín Vicuña?

Por Redacción Espectáculos