L-Gante fue demorado en un control: estaba inhabilitado para conducir y presentó un registro falso

El cantante mostró una licencia de conducir supuestamente emitida por el Municipio de San Fernando. “el Sr. Valenzuela no compareció al Centro de Emisión de Licencia correspondiente a su domicilio”, el informe.

Elián Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, quedó en el centro de la polémica luego de ser demorado durante un control vehícular en General Rodríguez, Buenos Aires donde los efectivos policiales detectaron que no estaba habilitado para conducir y que poseía un registro que habría sido falso.

El letrado Leonardo Sigal, quien ya había denunciado al músico en otra causa, explicó que el informe de inhabilitación del Ministerio Público detalla que la detención ocurrió el 7 de noviembre, cuando el músico mostró una licencia supuestamente emitida por el Municipio de San Fernando, según Noticias Argentinas.

El mismo documento confirma que “el mencionado ciudadano se encuentra inhabilitado para conducir”, por lo que L-Gante “habría exhibido un registro de conducir presuntamente apócrifo”. “La medida aún se encuentra vigente, porque el Sr. Valenzuela no compareció al Centro de Emisión de Licencia correspondiente a su domicilio, a tal fin”.

Asimismo, el mediático registra en el Sistema Provincial de Antecedentes la suspensión preventiva de su licencia de conducir, “en virtud de lo requerido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, sostuvo el mismo informe que indicó que la medida se aplica hasta “nuevo aviso”.