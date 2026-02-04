La China Suárez detalló las infidelidades que sufrió y de quién fueron: "Muchos vinieron a contarme"

Este lunes 2 de febrero se estrenó La Hija del Fuego: La Venganza de la Bastarda . Es por ello que, la China Suárez mantuvo un mano a mano con Moria Casán en La Mañana de Moria donde no sólo habló del debut de la serie de la que es protagonista, sino también de los pormenores de su vida sentimental junto a Mauro Icardi y sus relaciones pasadas.

La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena pública , pero esta vez no por rumores ni escándalos mediáticos, sino por una confesión que hizo referencia al plano privado. En diálogo con Moria Casán, la actriz habló sobre las infidelidades que sufrió y reflexionó sobre cómo atravesó esas situaciones. En este marco, mantuvieron un mano a mano telefónico, donde La One resaltó la ola de separaciones en la farándula argentina.

En esta línea, la diva enumeró las rupturas resonantes como las de Mauricio Macri con Juliana Awada; Griselda Siciliani de Luciano Castro ; Chechu Bonelli y Cvitanich; y Evangelina Anderson y Martín Demichelis , y puso sobre la mesa un tema recurrente: detrás de esto suele haber conflictos no explicitados.

Por tal motivo, le planteó a la actriz cómo vive hoy las críticas, después de haber sido señalada en el pasado como tercera en discordia entre el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi. Lejos de entrar en polémicas, la cantante eligió correrse de la discusión pública. “ La diferencia es que a mí no me interesa lo que hacen los demás con su vida.

Al hacer referencia a su propia experiencia, la China Suárez reconoció que en varias oportunidades realizó el duelo “dentro de la relación” , algo que les sucede a muchas mujeres que atravesaron esta situación: “Cuando llega la ruptura formal, una ya venía procesando la separación”.

Intentando preservar la identidad de quien le rompió el corazón, también se refirió a situaciones en las que personas de su entorno le advertían sobre los presuntos engaños de una de sus parejas más conocidas. “Todo el mundo me decía que me estaban siendo infiel, pero yo no tenía pruebas”, relató. A su vez, explicó que nunca logró confirmar esas versiones porque no tenía acceso a evidencias concretas. “Mirás para atrás y te das cuenta de que estaba todo arriba de la mesa, pero no lo quisiste ver”, admitió.

Embed - "TUVE UNA PAREJA QUE ME ENGAÑABA SIEMPRE": LA CHINA SUÁREZ NO DIO NOMBRES

En uno de los recuerdos más sensibles de esta comunicación virtual desde Turquía, confesó que lo que más le dolía no era únicamente la traición en sí, sino la sensación de quedar expuesta: “Mi dolor era sentir que todos sabían algo menos yo. Que me estaban dejando como una boluda”. De acuerdo a su versión, en algunos casos terminó separándose por otros motivos.

De esta manera, la entrevista de Moria Casán a la China Suárez dejó en evidencia una faceta menos conocida de la ex Casi Ángeles: la de quien también atravesó engaños y desilusiones. En medio de años de polémicas mediáticas donde muchas veces fue señalada como “la rompe hogares”, esta vez eligió hablar desde su propia vulnerabilidad.