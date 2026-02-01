Mauro Icardi es perseguido por dos gigantes de la Serie A

El delantero argentino que actualmente se desempeña en el Galatasaray, Mauro Icardi, podría volver al fútbol italiano, pero no sería en el Inter.

El delantero argentino volvió recientemente de una lesión y ahora el destino puso los goles en los pies de Mauro Icardi para que su futuro sea cuestionado, ya que la Serie A sería su próximo hogar. La Roma y la Juventus ya preguntaron condiciones para el traspaso del delantero argentino.

El Inter no aparece en el radar, pero el jugador podría terminar siendo compañero de Paulo Dybala si emigra a la Loba en esta ventana de transferencias, aunque la realidad es que la Vecchia Signora es quien tiene las intenciones reales de llevárselo, ya que Luciano Spalletti, su DT, lo calificó como “el mejor delantero que me tocó entrenar”.

image Icardi junto a su exDT, Luciano Spalletti. Gentileza La Serie A parece ser el camino Mauro Icardi, surgido del Barcelona, pasó por la Sampdoria y el Inter de Milán, donde tuvo el mejor nivel de su carrera. En Italia, el jugador disputó más de 260 partidos, anotó 158 goles y repartió 20 asistencias. En el Neroazzurro supo ser goleador y capitán del equipo, rol que hoy replica Lautaro Martínez.

Ahora, el futbolista ex PSG busca volver a un lugar donde ya supo destacarse. La Juventus, uno de los principales rivales del Inter, aparece en el radar y esta transferencia tendría un impacto mediático a niveles estratosféricos. Entre el club y el jugador estaría todo encaminado, ya que comenzarían con un contrato de 18 meses. Actualmente, el equipo de Turín no tiene una referencia clara en ataque, algo que Icardi sí podría ofrecer.

image El delantero argentino vestiría los colores de la Juventus. Gentileza La etapa de Mauro Icardi en el Galatasaray En su etapa en el Galatasaray, Mauro Icardi se ha consolidado como figura ofensiva del equipo turco. Hasta ahora ha disputado más de 110 partidos oficiales con el club, en los que ha anotado alrededor de 70 goles y repartido 22 asistencias, siendo una pieza clave en la delantera de los “Leones” de Estambul y uno de los máximos goleadores extranjeros en la historia del club.