1 de febrero de 2026 - 19:09

Mauro Icardi es perseguido por dos gigantes de la Serie A

El delantero argentino que actualmente se desempeña en el Galatasaray, Mauro Icardi, podría volver al fútbol italiano, pero no sería en el Inter.

Parece ser inminente la vuelta del 9 rosarino a Italia.

Parece ser inminente la vuelta del 9 rosarino a Italia.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Mauro Icardi criticó nuevamente a Wanda Nara.

Mauro Icardi se hartó de Wanda Nara y reveló a qué huele la China Suárez: "Los olores..."

Por Agustín Zamora
Qué dijo rusherking sobre el auto que le regaló a La China Suárez.

Rusherking reveló qué pasó con el auto que le regaló a La China Suárez: "Fue un quilombo"

Por Redacción Espectáculos

El Inter no aparece en el radar, pero el jugador podría terminar siendo compañero de Paulo Dybala si emigra a la Loba en esta ventana de transferencias, aunque la realidad es que la Vecchia Signora es quien tiene las intenciones reales de llevárselo, ya que Luciano Spalletti, su DT, lo calificó como “el mejor delantero que me tocó entrenar”.

image
Icardi junto a su exDT, Luciano Spalletti.

Icardi junto a su exDT, Luciano Spalletti.

La Serie A parece ser el camino

Mauro Icardi, surgido del Barcelona, pasó por la Sampdoria y el Inter de Milán, donde tuvo el mejor nivel de su carrera. En Italia, el jugador disputó más de 260 partidos, anotó 158 goles y repartió 20 asistencias. En el Neroazzurro supo ser goleador y capitán del equipo, rol que hoy replica Lautaro Martínez.

Ahora, el futbolista ex PSG busca volver a un lugar donde ya supo destacarse. La Juventus, uno de los principales rivales del Inter, aparece en el radar y esta transferencia tendría un impacto mediático a niveles estratosféricos. Entre el club y el jugador estaría todo encaminado, ya que comenzarían con un contrato de 18 meses. Actualmente, el equipo de Turín no tiene una referencia clara en ataque, algo que Icardi sí podría ofrecer.

image
El delantero argentino vestir&iacute;a los colores de la Juventus.

El delantero argentino vestiría los colores de la Juventus.

La etapa de Mauro Icardi en el Galatasaray

En su etapa en el Galatasaray, Mauro Icardi se ha consolidado como figura ofensiva del equipo turco. Hasta ahora ha disputado más de 110 partidos oficiales con el club, en los que ha anotado alrededor de 70 goles y repartido 22 asistencias, siendo una pieza clave en la delantera de los “Leones” de Estambul y uno de los máximos goleadores extranjeros en la historia del club.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

¿una tercera en discordia?: la supuesta amante de mauro icardi lo acuso de psicopata

¿Una tercera en discordia?: la supuesta amante de Mauro Icardi lo acusó de "psicópata"

Por Redacción Espectáculos
Wanda Nara pasó Navidad en Uruguay junto a sus hijos mayores, su novio, sus sobrinos y su hermana.

Wanda Nara explicó por qué mostró los chats y avanza con una nueva demanda contra Mauro Icardi

Por Redacción Espectáculos
Mauro Icardi y Wanda Nara volvieron a cruzarse: chats y revelaciones.

"Nunca serás familia": Mauro Icardi le respondió a Wanda Nara y ella expuso nuevos chats

Por Redacción Espectáculos
Nicolás Paz rompió en llanto tras fallar su penal.

Nico Paz falló su tercer penal consecutivo y tuvo una increíble reacción

Por Redacción Deportes