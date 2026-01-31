31 de enero de 2026 - 21:37

River Plate protagoniza el estelar duelo del domingo ante Rosario Central: hora, TV, formaciones

El Millonario se mide con el Canalla en el Gigante de Arroyito, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Rosario Central - River Plate, por la Liga Profesional

River Plate tendrá una peligrosa visita este domingo ante Rosario Central, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, donde buscará un nuevo triunfo que le permita seguir con puntaje ideal. El encuentro se disputará en el estadio Gigante de Arroyito desde las 21:30hs, con arbitraje de Facundo Tello.

El Millonario llega a este partido con puntaje ideal, luego de lo que fue un muy buen inicio de año. En la primera fecha, los dirigidos por Marcelo Gallardo vencieron 1-0 como visitante a Barracas Central, mientras que en su siguiente presentación dieron una muestra de carácter para superar 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de local. Este buen inicio le permitió llegar a este fecha como líder de la Zona B junto a Independiente Rivadavia de Mendoza, con seis unidades cada uno.

River Plate
Con un golazo de Juanfer Quintero, River derrota por 1-0 a Gimnsaia de La Plata en el Monumental.

Sin embargo, no son todas buenas. Debido a la expulsión del lateral izquierdo Matías Viña, y a la falta de opciones para reemplazarlo, el DT tuvo que apurar la recuperación de Marcos Acuña para que ocupe esa posición. El campeón del mundo será evaluado hasta último momento, de lo contrario allí jugará el defensor central Lautaro Rivero, lo que decantaría en el ingreso de Paulo Díaz en la zaga.

Rosario Central, por su parte, viene de ganarle 2-1 a Racing como visitante, lo que le permitió recuperarse tras la derrota como local en el debut ante Belgrano de Córdoba, en un partido que se le había escapado de manera increíble en el final.

Rosario Central
Golazo de Ángel Di María para sellar el primer tanto de la Academia rosarina en Avellaneda.

Los dirigidos por Jorge Almirón quieren conseguir una victoria que les permita posicionarse en las primeras posiciones de la Zona B y afianzarse como uno de los candidatos a pelear por el título. Esa ilusión se apoya en Ángel Di María, figura y capitán del equipo. El Fideo está en su mejor momento desde el regreso, y viene de convertir un verdadero golazo en su visita a la Academia.

Probables formaciones de Rosario Central - River Plate:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido:

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Andrés Merlos

Hora: 21:30

TV: TNT Sports Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

