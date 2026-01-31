Boca Juniors juega en casa ante Newell's: hora, TV, formaciones

El Xeneize recibe este domingo al Rojinegro en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Boca Juniors se mide este domingo desde las 19:15 hs con Newell´s, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en busca de un triunfo que le permita recuperarse luego de la caída en su última presentación ante el campeón Estudiantes de La Plata. Se jugará en La Bombonera con el arbitraje de Darío Herrera.

El Xeneize tuvo un comienzo con gusto a poco en este Torneo Apertura, ya que debutó con un ajustado triunfo 1-0 ante Deportivo Riestra y en su siguiente presentación cayó sin miramientos frente al Pincha, por 2 a 1 en condición de visitante. Estos dos encuentros significaron la confirmación de que los refuerzos son muy necesarios para levantar el nivel general.



Por ese motivo, el entrenador Claudio Úbeda apuró a los recién llegados Santiago Ascacibar y Ángel Romero, y los mandará a ambos de entrada para dar un golpe de efecto. Además, planea el ingreso del español Ander Herrera para darle más autoridad a la mitad de la cancha, y mejorar la tenencia del balón.

Santiago Ascacíbar Santiago Ascacíbar jugará de arranque en Boca Juniors CABJ Ante una Bombonera que lucirá llena, Boca no puede dejar pasar otro fin de semana sin convencer a propios y extraños de que está en condiciones de dar pelea en el campeonato local y la Copa Libertadores que comenzará en algunas semanas.

Newell´s, por su parte, tuvo un arranque flojísimo en el campeonato local, ya que en la primera fecha cayó 2-1 como visitante ante Talleres de Córdoba, mientras que en su siguiente presentación se tuvo que conformar con un agónico empate ante Independiente como local. Hace rato atraviesa una crisis futbolística de la cual no puede salir.