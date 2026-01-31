Boca Juniors juega en casa ante Newell's: hora, TV, formaciones

Boca Juniors se mide este domingo desde las 19:15 hs con Newell´s, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en busca de un triunfo que le permita recuperarse luego de la caída en su última presentación ante el campeón Estudiantes de La Plata. Se jugará en La Bombonera con el arbitraje de Darío Herrera.
Ante una Bombonera que lucirá llena, Boca no puede dejar pasar otro fin de semana sin convencer a propios y extraños de que está en condiciones de dar pelea en el campeonato local y la Copa Libertadores que comenzará en algunas semanas.
Newell´s, por su parte, tuvo un arranque flojísimo en el campeonato local, ya que en la primera fecha cayó 2-1 como visitante ante Talleres de Córdoba, mientras que en su siguiente presentación se tuvo que conformar con un agónico empate ante Independiente como local. Hace rato atraviesa una crisis futbolística de la cual no puede salir.
Es por esto que los dirigidos por la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez irán en busca de su primer triunfo en el 2026, poniendo toda la carne al asador y soñando con un verdadero batacazo en rodeo ajeno. Las ilusiones están puestas en la presencia del exHuracán Matías Coccaro.
Probables formaciones de Boca Juniors - Newell´s:
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón, Ángel Romero y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.