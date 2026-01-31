31 de enero de 2026 - 21:15

Boca Juniors juega en casa ante Newell's: hora, TV, formaciones

El Xeneize recibe este domingo al Rojinegro en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Ayrton Costa seguirá desde el arranque en Boca Juniors

Por Redacción Deportes

Boca Juniors se mide este domingo desde las 19:15 hs con Newell´s, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en busca de un triunfo que le permita recuperarse luego de la caída en su última presentación ante el campeón Estudiantes de La Plata. Se jugará en La Bombonera con el arbitraje de Darío Herrera.

Por ese motivo, el entrenador Claudio Úbeda apuró a los recién llegados Santiago Ascacibar y Ángel Romero, y los mandará a ambos de entrada para dar un golpe de efecto. Además, planea el ingreso del español Ander Herrera para darle más autoridad a la mitad de la cancha, y mejorar la tenencia del balón.

Ante una Bombonera que lucirá llena, Boca no puede dejar pasar otro fin de semana sin convencer a propios y extraños de que está en condiciones de dar pelea en el campeonato local y la Copa Libertadores que comenzará en algunas semanas.

Newell´s, por su parte, tuvo un arranque flojísimo en el campeonato local, ya que en la primera fecha cayó 2-1 como visitante ante Talleres de Córdoba, mientras que en su siguiente presentación se tuvo que conformar con un agónico empate ante Independiente como local. Hace rato atraviesa una crisis futbolística de la cual no puede salir.

Es por esto que los dirigidos por la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez irán en busca de su primer triunfo en el 2026, poniendo toda la carne al asador y soñando con un verdadero batacazo en rodeo ajeno. Las ilusiones están puestas en la presencia del exHuracán Matías Coccaro.

Probables formaciones de Boca Juniors - Newell´s:

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Kevin Zenón, Ángel Romero y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

Newell´s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerómino Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Coccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Datos del partido:

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Fernando Echenique

Hora: 19:15

TV: ESPN Premium

Minuto a minuto y estadísticas:

