Los Plateros darán un show histórico en Mendoza y dicen: "Sentimos que representamos a millones de recuerdos"

¿El soundtrack de una vida? Si se pudiera organizarlo, como quien arma una playlist en Spotify, habría canciones que se repetirían una y otra vez. En ese exclusivo grupo de artistas estarían, sin dudarlo, The Platters , o como se los conoció en Hispanoamérica: Los Plateros . Son algo así como una arquitectura sentimental, un cúmulo de recuerdos, de emociones contenidas y desatadas cada vez que los cuatro se ponen a cantar.

El sábado 21 de febrero, a las 21.30, el cuarteto llega a Mendoza . Será en el Teatro Plaza. Y no será solo un recital más: será una gala internacional, una ceremonia suave dedicada a la nostalgia elegante, a las voces bien entonadas y a los arreglos, la armonía perfecta, que los hizo famosos. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar —con tres cuotas sin interés para clientes Visa y Máster— y también en la boletería del teatro, de lunes a viernes, de 9 a 15.

No hace falta aclarar que el grupo, nacido en 1952, atravesó a lo largo de las décadas distintas formaciones. Algo que, lejos de quitarle autenticidad, los ha convertido en un proyecto artístico siempre vigente, porque son cantantes que tributan a los primeros integrantes y, a la vez, renuevan constantemente la propuesta.

Barry Smith , quien ingresó al grupo en 1959 y hoy lo lidera, es consciente de ello. "Ser parte de The Platters no es solo integrar una banda: es custodiar un legado" , dice a Los Andes en un breve intervalo entre viajes y pruebas de sonido. "Este grupo ayudó a definir una era, una forma de cantar y de sentir la música. Para mí es un honor inmenso y también una gran responsabilidad. Cada vez que subo al escenario siento que represento a millones de recuerdos, a una época donde las canciones se cantaban desde el alma y para siempre", dice.

Ciertamente, The Platters cambiaron la historia de la música popular sin necesidad de estridencias. Unieron la potencia vocal afroamericana con melodías refinadas, casi de salón, y lograron lo que parecía imposible: emocionar a públicos diversos, de distintas edades y procedencias, con canciones que hablaban de amor sin ironía. Bajo la guía del productor Buck Ram , el grupo encontró una identidad sonora que se volvió inconfundible y, con el tiempo, universal.

Ese impacto fue tan profundo que su ingreso al Rock & Roll Hall of Fame no hizo más que formalizar lo evidente. Desde allí se construyó buena parte del romanticismo musical moderno. Hoy hablar de ellos es invocar un repertorio de melodías imposibles de olvidar: "Only You", "The Great Pretender", "My Prayer", "Smoke Gets in Your Eyes". Canciones que suenan en películas, series, despedidas, casamientos y tardes de domingo.

La formación que llega a Mendoza, decíamos, está liderada por Barry Smith, una de las voces fundadoras del grupo y una figura clave para entender cómo se transmite un legado sin convertirlo en pieza de museo. Smith respeta los arreglos originales, la cadencia vocal, la elegancia casi coreográfica, pero lo hace con la conciencia de que cada noche es distinta, que cada público escucha desde un lugar nuevo.

- En nuestro país el público es muy pasional. ¿Qué expectativas tienen para esta gira rioplatense?

- Tenemos las expectativas más altas. El público argentino y rioplatense en general es profundamente emocional, expresivo, y eso conecta muchísimo con nuestra música. Esperamos noches intensas, llenas de aplausos, lágrimas, sonrisas… y sobre todo una conexión real. Cuando el público canta con nosotros, el show se vuelve algo mágico.

- Clásicos como "Only You" o "The Great Pretender" siguen emocionando a nuevas generaciones. ¿Por qué cree que estas canciones siguen vigentes después de tantos años?

- Porque hablan de sentimientos universales. El amor, la ilusión, la desilusión, la esperanza… eso no pasa de moda. "Only You" y "The Great Pretender" no dependen de una época: dependen del corazón humano. Son canciones honestas, simples y profundas, y por eso siguen vivas.

-Muchos fans asocian estas canciones con momentos importantes de sus vidas. ¿Siente esa conexión emocional desde el escenario?

- Absolutamente. La siento cada noche. Ves a personas tomándose de la mano, cerrando los ojos, emocionándose… y entendés que esa canción fue parte de un primer beso, de un casamiento, de una despedida. Como artista, no hay nada más poderoso que eso. No cantamos solo canciones: cantamos historias personales del público.

- Pero además, hay que remarcar que muchas de sus canciones cruzaron barreras raciales y generacionales. ¿Qué importancia tuvo eso en la historia del grupo?

- Bueno, fue fundamental. The Platters ayudaron a romper muros en una época muy difícil en Estados Unidos. Nuestra música sonaba en radios que antes no pasaban artistas afroamericanos y llegaba a públicos muy distintos. Eso demuestra que la música verdadera no entiende de prejuicios: entiende de emoción y de verdad.

-¿Y cuál cree que fue el momento clave que definió la identidad de la banda?

- El momento clave fue cuando se decidió priorizar la elegancia, la armonía vocal y la emoción por sobre las modas.

-¿Cómo fue eso?

- Mientras todo cambiaba, The Platters mantuvieron un estilo inconfundible: voces suaves, arreglos cuidados y letras que llegaban directo al corazón. Esa identidad fue la que permitió atravesar décadas.

- Esa perfección musical es algo que distingue al grupo, ¿pero qué otros valores o elementos siente que nunca se perdieron y siguen definiendo a The Platters?

- Nunca se perdió el respeto por las canciones, por el público y por la historia del grupo. La esencia siempre fue la misma: cantar con el alma, cuidar la armonía vocal y honrar cada nota como si fuera la primera vez. Mientras eso esté presente, The Platters siguen vivos.

La canción que rompió récords (y corazones)

¿Quién no se enamoró al escuchar "Only Youuuuu"? No hay que estremecerse para saber que estamos frente a un clásico. "Only You (And You Alone)", lanzada en 1955 por Buck Ram y Ande Rand, es una de esas canciones que no envejecen Y cuando The Platters la grabaron de verdad (no por primera vez, sino por la correcta) el pop llegó a un nuevo nivel.

La historia arranca con un falso comienzo. El grupo registró la canción el 20 de mayo de 1954 para Federal Records, pero esa toma quedó guardada en un cajón. No era el momento. El clic llegó en abril de 1955, ya con Mercury Records, cuando la banda volvió al estudio y lanzó el sencillo en mayo. El resultado fue un fenómeno: siete semanas en el número uno de las listas de R&B en Estados Unidos y un salto hasta el Top 5 del Billboard Hot 100, donde se mantuvo durante 30 semanas, eclipsando versiones rivales en el camino.

La chispa, como tantas veces, fue accidental. El bajista Herb Reed recordó años después un ensayo improvisado arriba de un auto en marcha. Allí, Tony Williams soltó esa entrada quebrada que parecía un error y terminó siendo el ADN del tema. Según Ram, la voz “se rompió” y decidieron dejarla así. Decisión de oro. De hecho, es la única grabación de The Platters en la que el propio Ram toca el piano.

En 1956, ambas canciones se colaron en la pantalla grande con el filme "Rock Around the Clock", que contaba un origen ficticio del Rock and Roll. Así, ya había adquirido prematuramente el status de mito.

La larga vida del tema no terminó ahí. The Platters regrabaron una versión ligeramente más extensa en 1966 para Musicor Records, incluida en el álbum "I Love You 1.000 Times". Para entonces, “Only You” ya era como un estándar: una balada con la que todo cantante quería probarse. Por eso la lista de versiones sería inagotable: Louis Armstrong, Ray Conniff, Little Richard, Mina, James Brown, Perry Como, Ringo Starr, Luis Miguel, Diana Ross, John Lennon, entre muchos otros. Cada versión intenta algo distinto y todas confirman lo mismo: es una de las mejores canciones de la historia.