12 de febrero de 2026 - 11:19

Felipe Barrozo, ex Intoxicados, llega a Mendoza con un show pensado para los fans de la banda

El músico, quien dejó Intoxicados en el 2008, prepara un show con las canciones inolvidables que interpretó junto al Pity Álvarez.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Los fanáticos de Intoxicados no se perderán la cita con Felipe Barrozo, ex integrante de la banda, que se presentará en Mendoza este sábado 14 de febrero. El show es a las 23, en el Foxy Live Bar. La noche contará además con la participación de la banda invitada Bastar2, en una propuesta que promete rock, recorrido y cercanía con el público. La entrada general tendrá un valor de $10.000 y ya está disponible en Entradaweb.com.ar.

Leé además

El Super Bowl de Bad Bunny

El show latino de Bad Bunny en el Super Bowl que molestó a Trump: Ricky Martin, Lady Gaga salsera y más

Por Astrid Moreno Dione
sin ley, banda mito del punk, vuelve con un show potente a mendoza: donde comprar las entradas

Sin Ley, banda mito del punk, vuelve con un show potente a Mendoza: dónde comprar las entradas

Por Redacción

Con una trayectoria marcada por la autogestión y la búsqueda constante, Barrozo es un músico autodidacta que comenzó a tocar la guitarra en la preadolescencia. A los 11 años interpretó sus primeras canciones influenciado por clásicos del rock nacional como Divididos, Vox Dei y Luis Alberto Spinetta. Un año más tarde, un recital de AC/DC en el estadio de River Plate terminó de sellar su destino como guitarrista.

Su formación musical se nutrió también de experiencias poco habituales dentro del rock. Durante su juventud, participó como invitado en distintos proyectos de música celta, junto al antropólogo y flautista Fernando Lynch, una influencia que amplió su horizonte sonoro. En paralelo, integró su primera banda de rock, Legendarios, mientras recorría los colectivos porteños interpretando tangos para ganarse la vida.

image

Desde Intoxicados al presente

La mudanza al partido de La Matanza marcaría un punto de inflexión en su carrera. Allí se produjo el encuentro con Cristian “Pity” Álvarez, quien lo convocó para sumarse a Intoxicados. Como integrante de la banda, Barrozo participó en la grabación de cuatro discos de estudio, alcanzando una fuerte repercusión en el circuito del rock argentino, con especial reconocimiento para el álbum "No es sólo rock and roll".

En 2008, Barrozo decidió dejar Intoxicados y encarar su camino como solista. Años más tarde, desde 2012, lideró el proyecto Nada Más Que Hoy, desempeñándose como cantante y guitarrista, consolidando una etapa marcada por la independencia artística y la exploración personal.

El show de este sábado es el único que dará en Cuyo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Luck Ra entrará a Gran Hermano en las próximas semanas. 

Luck Ra recibió un golpe en medio de su show en el Festival Nacional de la Confluencia en Neuquén

Por Redacción Espectáculos
Shakira cantará gratis en la playa de Copacabana: 2 de mayo de 2026

Shakira confirmada para Copacabana en 2026: cuándo será su show gratuito

Por Redacción Espectáculos
sofia viola llega como invitada al tercer festitango: el festival mendocino para el tango y el arte

Sofía Viola llega como invitada al tercer Festitango: el festival mendocino para el tango y el arte

Por Redacción Espectáculos
La inquietante serie de Netflix sobre un padre que descubre que su hija es nazi.

Con 8 capítulos: Netflix y la inquietante serie sobre un padre que descubre que su hija es nazi

Por Redacción Espectáculos