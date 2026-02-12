Felipe Barrozo, ex Intoxicados, llega a Mendoza con un show pensado para los fans de la banda

El músico, quien dejó Intoxicados en el 2008, prepara un show con las canciones inolvidables que interpretó junto al Pity Álvarez.

Los fanáticos de Intoxicados no se perderán la cita con Felipe Barrozo, ex integrante de la banda, que se presentará en Mendoza este sábado 14 de febrero. El show es a las 23, en el Foxy Live Bar. La noche contará además con la participación de la banda invitada Bastar2, en una propuesta que promete rock, recorrido y cercanía con el público. La entrada general tendrá un valor de $10.000 y ya está disponible en Entradaweb.com.ar.

Con una trayectoria marcada por la autogestión y la búsqueda constante, Barrozo es un músico autodidacta que comenzó a tocar la guitarra en la preadolescencia. A los 11 años interpretó sus primeras canciones influenciado por clásicos del rock nacional como Divididos, Vox Dei y Luis Alberto Spinetta. Un año más tarde, un recital de AC/DC en el estadio de River Plate terminó de sellar su destino como guitarrista.

Su formación musical se nutrió también de experiencias poco habituales dentro del rock. Durante su juventud, participó como invitado en distintos proyectos de música celta, junto al antropólogo y flautista Fernando Lynch, una influencia que amplió su horizonte sonoro. En paralelo, integró su primera banda de rock, Legendarios, mientras recorría los colectivos porteños interpretando tangos para ganarse la vida.

image Desde Intoxicados al presente La mudanza al partido de La Matanza marcaría un punto de inflexión en su carrera. Allí se produjo el encuentro con Cristian “Pity” Álvarez, quien lo convocó para sumarse a Intoxicados. Como integrante de la banda, Barrozo participó en la grabación de cuatro discos de estudio, alcanzando una fuerte repercusión en el circuito del rock argentino, con especial reconocimiento para el álbum "No es sólo rock and roll".

En 2008, Barrozo decidió dejar Intoxicados y encarar su camino como solista. Años más tarde, desde 2012, lideró el proyecto Nada Más Que Hoy, desempeñándose como cantante y guitarrista, consolidando una etapa marcada por la independencia artística y la exploración personal.