Luck Ra recibió un golpe en medio de su show en el Festival Nacional de la Confluencia en Neuquén

El cantante cordobés frenó su show por un instante para llamarle la atención a una persona del público que le lanzó un teléfono al escenario.

Luck Ra vivió un momento tenso durante su presentación en el Festival Nacional de la Confluencia, en Neuquén, cuando un espectador arrojó un teléfono celular al escenario y lo golpeó en el rostro. El episodio ocurrió ante miles de personas y obligó al cantante a frenar el show para advertir sobre la peligrosidad de este tipo de conductas.

El hecho se produjo mientras interpretaba uno de sus temas. En medio de la canción, el objeto impactó en su cara y generó sorpresa tanto en el artista como en el público. De inmediato, Luck Ra interrumpió la música y se dirigió a la multitud, visiblemente molesto por la situación.

Luck Ra le llamó la atención a un fan que le lanzó un teléfono al escenario “Me tiraron con el celu re fuerte. ¿Quién fue?”, lanzó desde el escenario. Tras la respuesta de uno de los asistentes, el músico remarcó la gravedad del episodio y pidió conciencia: “Pero no lo digas orgulloso, mirá si me das en la jeta. Tranquilo, hermano, por favor”.

El cantante le reclamó al fan que le lanzó el teléfono con fuerza mientras estaba en plena presentación. Lejos de minimizar lo sucedido, volvió a insistir en el riesgo que implican estos actos en espectáculos masivos. "De verdad, es peligroso, mirá si me das en el ojo", expresó, con tono serio. Sus palabras apuntaron a generar reflexión en medio de un clima festivo que se vio alterado por el incidente.

Minutos antes del golpe, el cantante ya había solicitado al público que evitara el uso del flash de los teléfonos durante el recital. En ese contexto, subrayó la importancia de cuidar la integridad de quienes se encuentran sobre el escenario y de sostener un ambiente de respeto en cada presentación en vivo.