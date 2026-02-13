13 de febrero de 2026 - 14:17

Emanero anunció show en Mendoza: cuándo será y dónde comprar las entradas

Emanero llegará a Mendoza el 6 de junio, para dar un show en el Arena Maipú. Todos los detalles.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum "Todo por un beso", Emanero inicia una gira internacional que recorrerá Latinoamérica y Europa, que tendrá su punto de partida con una presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 6 de junio vuelve a Mendoza. La cita es a las 22 en el Arena Maipú Stadium. Entradas en Ticketek.com.ar y boletería del Arena.

Leé además

sin ley, banda mito del punk, vuelve con un show potente a mendoza: donde comprar las entradas

Sin Ley, banda mito del punk, vuelve con un show potente a Mendoza: dónde comprar las entradas

Por Redacción
Luck Ra entrará a Gran Hermano en las próximas semanas. 

Luck Ra recibió un golpe en medio de su show en el Festival Nacional de la Confluencia en Neuquén

Por Redacción Espectáculos

Emanero acaba de lanzar el álbum “Todo por un beso”, un proyecto conceptual que explora el amor en todas sus formas y marca una nueva etapa en su carrera.

El último disco de Emanero

El disco reúne una colección de canciones que reflejan la madurez artística de Emanero. “Todo por un beso” recorre distintos climas y ritmos —desde baladas hasta merengues—, con letras que ponen en primer plano la emoción, las historias y los vínculos.

image

En “Todo por un beso”, Emanero comparte nuevas colaboraciones con David Bisbal, Luciano Pereyra, L-Gante, Ángela Leiva y otros invitados. Entre ellos se destaca “La Peligrosa”, junto a Bisbal y Pereyra, una canción que simboliza el encuentro y refuerza su capacidad de conectar generaciones a través de la música.

Federico Giannoni, conocido artísticamente como Emanero, es uno de los artistas más versátiles y auténticos de la música argentina. Cantante, compositor y productor, logró construir una identidad única que conecta lo popular con lo contemporáneo y atraviesa generaciones a través de la emoción, las historias y la canción.

Con el paso del tiempo, se apropió de un concepto que marcó un antes y un después en su carrera y en la música argentina: Runfla. En la obra de Emanero, Runfla se refiere a las colaboraciones que reúnen artistas de diferentes generaciones y estilos en un mismo lenguaje musical. Este concepto se expandió más allá de lo artístico, convirtiéndose en una estética, una gira y un álbum completo: una experiencia colectiva donde confluyen distintas voces, géneros y emociones, siempre desde lo popular y lo auténtico.

De este universo surgieron hits como “Bandido”, “Atorrante”, “Adicto” y “Sinvergüenza”, que superaron los 500 millones de streams y le valieron a Emanero el Premio Gardel a Mejor Canción Tropical en 2024.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Shakira cantará gratis en la playa de Copacabana: 2 de mayo de 2026

Shakira confirmada para Copacabana en 2026: cuándo será su show gratuito

Por Redacción Espectáculos
felipe barrozo, ex intoxicados, llega a mendoza con un show pensado para los fans de la banda

Felipe Barrozo, ex Intoxicados, llega a Mendoza con un show pensado para los fans de la banda

Por Redacción Espectáculos
bad bunny en argentina: a dias del show historico en el super bowl actuara en nuestro pais

Bad Bunny en Argentina: a días del show histórico en el Super Bowl actuará en nuestro país

Por Redacción Espectáculos
Estas son buenas opciones para el Día de los Enamorados.

Las 5 mejores películas románticas para ver este Día de los Enamorados

Por Alejo Zanabria