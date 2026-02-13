Las 5 mejores películas románticas para ver este Día de los Enamorados

En la previa de un nuevo Día de los Enamorados , Mercado Play , la plataforma de streaming gratuita de Mercado Libre, presenta una selección especial de películas románticas para disfrutar este sábado 14 de febrero junto a tu pareja o con amigos.

Desde historias de amor inolvidables hasta dramas apasionantes, la plataforma de streaming ofrece una variedad de opciones para disfrutar junto a tu pareja este San Valentín.

Una mujer abre una floristería por pura intuición y conoce al hombre sus sueños, hasta que aparece otro hombre soñado. Un clásico para ver todos los años.

Una columnista de "¿Cómo hacer para...?" accede a escribir un artículo en primera persona sobre lo que se necesita para sacar a un hombre de tu vida en 10 días. Una comedia romántica divertida para disfrutar y reír.

Embed - Si Fuera Amor // If Only She Knew - Trailer (Spanish Language)

La ansiedad de una chica soltera hace que Kat Ellis contrate a un acompañante masculino para que se haga pasar por su novio en la boda de su hermana y vengarse de su ex. Es una película profunda y divertida al mismo tiempo.

Amor sin escalas

Un clásico. Un ejecutivo que vive viajando por trabajo, sin ataduras ni compromisos, conoce a una pasajera que lo hace replantearse su estilo de vida.

Embed - Up In The Air (Amor Sin Escalas) 2009 Trailer Subtitulado en Español

Nunca podré ser tuya

Una madre se enamora de un hombre más joven mientras su hija se enamora por primera vez. Por momentos más drama que comedia, para los que les gusta emocionarse frente a la pantalla.

Estos títulos forman parte del extenso catálogo de Mercado Play, que suma más de 100 nuevos títulos cada semana, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de suscripciones adicionales. Los usuarios pueden acceder fácilmente a través de la app de Mercado Libre y disfrutar de horas de entretenimiento sin costo alguno.

Cómo usar Mercado Play

La plataforma está disponible en más de ocho países y cuenta con un catálogo de más de 15 mil horas de contenido curado que incluye películas, series y documentales a través de la aplicación de Mercado Libre.

La plataforma de streaming no sólo amplía la oferta de entretenimiento en la región, sino que también se posiciona como una alternativa gratuita y accesible. Según eMarketer, más del 60% de los internautas en América Latina no paga por servicios de streaming.

En este contexto, Mercado Play se destaca al ofrecer contenido gratuito de calidad, en colaboración con estudios como Sony, Paramount y Universal.