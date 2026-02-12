12 de febrero de 2026 - 10:29

La razón por la que no se debe regalar flores amarillas en San Valentín

El Día de los Enamorados está muy cerca y por ello es relevante que conozcas las particularidades de las flores amarillas.

Se recomienda no regalar flores amarillas en el Día de los Enamorados.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

si tenes una cartera vieja y sin uso, tenes un tesoro: el paso a paso para convertirla en un objeto util

Si tenés una cartera vieja y sin uso, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirla en un objeto útil

Por Daniela Leiva
Reciclaje inteligente: blísters de pastillas con trucos simples que resuelven tareas cotidianas.

Por qué conviene guardar los blísters de pastillas: 3 usos prácticos en casa

Por Ignacio Alvarado

Estos días es una total locura la experiencia de conseguir detalles para amistades o la pareja. Por ello, en ocasiones las personas compran y regalan cosas sin saber realmente el significado. Aunque las rosas rojas son las más típicas, las cuales hablan de una intención total de amor hacia quien se regala, otras denotan otros aspectos bastante distintos.

San Valentín
En ese sentido, las flores amarillas pueden pensarse como un color vivo y alegre, pero tienen un significado muy distinto. De manera popular se llega a asociar como un elemento que expresa celos y traición. Incluso en algunos casos traen consigo historias dramáticas y llenas de cosas que las personas no quieren vivir en su relación.

Incluso, en culturas como la rusa, llevar flores de dicho color hablan de un anuncio de final de relación. Por ello, no está de más hacer una pequeña investigación del significado de los colores, incluso pensar en regalar otro tipo de flor, recordando que las rosas son las más recurridas en esta época del año.

image
Los claveles tampoco son una opción de regalo

Otra de las flores que son una mala idea regalar el 14 de febrero son los claveles, pues entre los rusos solo se llevan a los panteones. Además, las flores suelen ser un regalo estrictamente hacia las mujeres.

A diferencia del resto del mundo, en Rusia se considera de buena fortuna regalar ramos de 13 flores, pues es considerado un número de buena suerte al representar a Cristo y sus 12 apóstoles.

