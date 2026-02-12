La razón por la que no se debe regalar flores amarillas en San Valentín

El Día de los Enamorados está muy cerca y por ello es relevante que conozcas las particularidades de las flores amarillas.

Se recomienda no regalar flores amarillas en el Día de los Enamorados.

El próximo 14 de febrero ya está listo para vivir la vorágine total alrededor de los festejos del Día de los enamorados. Precisamente en el tema de los regalos, las flores son las más solicitadas. Sin embargo, existen ciertas particularidades alrededor del color y sus significados. Por eso debes tomar en cuenta lo que se puede transmitir al regalar flores amarillas.

Estos días es una total locura la experiencia de conseguir detalles para amistades o la pareja. Por ello, en ocasiones las personas compran y regalan cosas sin saber realmente el significado. Aunque las rosas rojas son las más típicas, las cuales hablan de una intención total de amor hacia quien se regala, otras denotan otros aspectos bastante distintos.

San Valentín Se recomienda no regalar flores amarillas en el Día de los Enamorados. web En ese sentido, las flores amarillas pueden pensarse como un color vivo y alegre, pero tienen un significado muy distinto. De manera popular se llega a asociar como un elemento que expresa celos y traición. Incluso en algunos casos traen consigo historias dramáticas y llenas de cosas que las personas no quieren vivir en su relación.

Incluso, en culturas como la rusa, llevar flores de dicho color hablan de un anuncio de final de relación. Por ello, no está de más hacer una pequeña investigación del significado de los colores, incluso pensar en regalar otro tipo de flor, recordando que las rosas son las más recurridas en esta época del año.

image Se recomienda no regalar flores amarillas en el Día de los Enamorados. web Los claveles tampoco son una opción de regalo Otra de las flores que son una mala idea regalar el 14 de febrero son los claveles, pues entre los rusos solo se llevan a los panteones. Además, las flores suelen ser un regalo estrictamente hacia las mujeres.