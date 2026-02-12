La razón por la que no se debe regalar flores amarillas en San Valentín

Estos días es una total locura la experiencia de conseguir detalles para amistades o la pareja. Por ello, en ocasiones las personas compran y regalan cosas sin saber realmente el significado. Aunque las rosas rojas son las más típicas, las cuales hablan de una intención total de amor hacia quien se regala, otras denotan otros aspectos bastante distintos.
En ese sentido, las flores amarillas pueden pensarse como un color vivo y alegre, pero tienen un significado muy distinto. De manera popular se llega a asociar como un elemento que expresa celos y traición. Incluso en algunos casos traen consigo historias dramáticas y llenas de cosas que las personas no quieren vivir en su relación.
Incluso, en culturas como la rusa, llevar flores de dicho color hablan de un anuncio de final de relación. Por ello, no está de más hacer una pequeña investigación del significado de los colores, incluso pensar en regalar otro tipo de flor, recordando que las rosas son las más recurridas en esta época del año.
Los claveles tampoco son una opción de regalo
Otra de las flores que son una mala idea regalar el 14 de febrero son los claveles, pues entre los rusos solo se llevan a los panteones. Además, las flores suelen ser un regalo estrictamente hacia las mujeres.
A diferencia del resto del mundo, en Rusia se considera de buena fortuna regalar ramos de 13 flores, pues es considerado un número de buena suerte al representar a Cristo y sus 12 apóstoles.