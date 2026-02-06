El fertilizante que tenés en la cocina que hará que tus jazmines y petunias tengan flores más intensas

Especialistas en jardinería destacan un recurso simple y natural que ayuda a mejorar la floración y el vigor sin recurrir a productos industriales.

Las tareas de cocina cotidiana esconden recursos inesperados para el jardín. Uno de ellos suele terminar directo por la bacha sin que nadie repare en su potencial: el agua que queda luego de hervir remolacha, siempre que sea sin sal, que es ideal para que algunas plantas tengan flores más intensas.

Para los especialistas en jardinería hogareña, este líquido concentrado puede transformarse en un fertilizante natural muy valioso, especialmente para rosales y plantas de flor, ya que favorece la coloración de las flores y mejora el vigor general de la planta.

Lejos de ser un mito, este uso se apoya en las propiedades propias de la remolacha. Durante la cocción, gran parte de sus compuestos solubles pasan al agua, que queda cargada de minerales, azúcares naturales y pigmentos vegetales. En lugar de desecharla, se la puede aprovechar como complemento nutricional, siempre con un uso moderado y consciente.

Recomiendan usar el agua de remolacha en el jardín La remolacha es rica en potasio, hierro, magnesio y antioxidantes naturales. Al hervirse, estos elementos quedan disueltos en el agua, creando una preparación suave que no quema las raíces ni altera bruscamente el sustrato. En plantas de flor, estos nutrientes colaboran con procesos clave como la formación de botones florales, la intensidad del color y la recuperación tras períodos de estrés.

En el caso de los rosales, el aporte regular ayuda a fortalecer tallos, hojas y flores, logrando ejemplares más equilibrados y con mejor respuesta frente a cambios de clima.

Jazmín chino Para qué sirve este fertilizante casero Estimula el desarrollo de flores más intensas y duraderas Aporta minerales esenciales sin recurrir a productos industriales Favorece el vigor general de la planta Ayuda a la recuperación tras una poda o una floración exigente Complementa el abonado tradicional sin saturar el suelo No reemplaza a un fertilizante completo, pero sí actúa como refuerzo natural, ideal para quienes buscan alternativas más sustentables. Qué plantas se benefician más Rosales

Plantas de flor anual y perenne

Geranios

Jazmines

Petunias y otras florales de temporada Cómo preparar el agua de remolacha correctamente Elementos necesarios: Remolachas frescas

Agua

Olla

Colador

Recipiente limpio agua de remolacha Paso a paso: Lavar bien las remolachas para eliminar restos de tierra Hervirlas en abundante agua, sin agregar sal ni condimentos Una vez cocidas, retirar las remolachas y dejar enfriar el agua Colar el líquido y conservarlo en un recipiente limpio Utilizarlo dentro de las 48 horas para evitar fermentación Cómo y cuándo usarla en las plantas El uso debe ser moderado. Los expertos recomiendan:

Aplicar el agua fría o a temperatura ambiente

Regar directamente sobre el sustrato, nunca sobre hojas o flores

Usarla una vez cada 15 días durante períodos de floración

durante períodos de floración Alternarla con riego común para no saturar el suelo

En macetas, conviene reducir la cantidad y observar la respuesta de la planta durante los primeros usos.