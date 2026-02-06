El fertilizante que tenés en la cocina que hará que tus jazmines y petunias tengan flores más intensas

Las tareas de cocina cotidiana esconden recursos inesperados para el jardín. Uno de ellos suele terminar directo por la bacha sin que nadie repare en su potencial: el agua que queda luego de hervir remolacha, siempre que sea sin sal, que es ideal para que algunas plantas tengan flores más intensas.
Para los especialistas en jardinería hogareña, este líquido concentrado puede transformarse en un fertilizante natural muy valioso, especialmente para rosales y plantas de flor, ya que favorece la coloración de las flores y mejora el vigor general de la planta.
Lejos de ser un mito, este uso se apoya en las propiedades propias de la remolacha. Durante la cocción, gran parte de sus compuestos solubles pasan al agua, que queda cargada de minerales, azúcares naturales y pigmentos vegetales. En lugar de desecharla, se la puede aprovechar como complemento nutricional, siempre con un uso moderado y consciente.
Recomiendan usar el agua de remolacha en el jardín
La remolacha es rica en potasio, hierro, magnesio y antioxidantes naturales. Al hervirse, estos elementos quedan disueltos en el agua, creando una preparación suave que no quema las raíces ni altera bruscamente el sustrato. En plantas de flor, estos nutrientes colaboran con procesos clave como la formación de botones florales, la intensidad del color y la recuperación tras períodos de estrés.
En el caso de los rosales, el aporte regular ayuda a fortalecer tallos, hojas y flores, logrando ejemplares más equilibrados y con mejor respuesta frente a cambios de clima.