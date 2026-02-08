No es para decorar: las flores ubicadas como centro de mesa que atraen la riqueza

En distintas casas, el centro de mesa se elige solo por una cuestión estética. Sin embargo, el Feng Shui destaca a un tipo de flores que en ese punto del hogar cumplen un rol clave en la circulación de la energía. Lo que se coloca allí no solo decora: también influye en el bienestar, la armonía y la prosperidad.
Entre todas las opciones posibles, una especie destaca por su simbolismo y su impacto energético. Su forma, su color y la manera en que se presenta pueden convertirse en un imán para la riqueza, siempre que se la ubique correctamente y se respeten ciertos principios básicos.
Por qué los girasoles están asociados a la abundancia
Según el Feng Shui, los girasoles representan crecimiento, vitalidad y expansión. Su color amarillo intenso está vinculado al elemento fuego y a la energía del sol, símbolos tradicionales de prosperidad, éxito y claridad mental. Colocarlos en el centro de la mesa ayuda a irradiar esa energía hacia todos los ambientes del hogar.
Además, esta flor se asocia con la estabilidad y la confianza. En términos energéticos, el girasol “mira” hacia la luz, lo que en esta filosofía China se interpreta como una búsqueda constante de oportunidades y progreso. Por eso, se lo recomienda especialmente en hogares donde se busca atraer riqueza, mejorar la economía o fortalecer proyectos personales y laborales.
Esta práctica milenaria aclara que no se trata de acumular flores sin sentido. La clave está en la intención y en mantenerlas en buen estado, ya que las flores marchitas generan el efecto contrario, bloqueando el flujo energético positivo.
Cómo usar girasoles como centro de mesa para atraer riqueza
Para activar correctamente su energía, los girasoles deben colocarse en un florero con agua limpia, preferentemente de vidrio.
El agua representa el flujo del dinero y las oportunidades, por lo que es fundamental cambiarla con frecuencia y mantener el recipiente impecable.
El centro de mesa es un punto estratégico porque simboliza el corazón del hogar. Allí, los girasoles ayudan a distribuir energía positiva de manera equilibrada.
Es importante usar un número impar de flores y evitar combinarlas con especies secas o artificiales si el objetivo es atraer riqueza.
También es importante que el arreglo no obstaculice la vista ni el movimiento alrededor de la mesa. El Feng Shui prioriza los espacios despejados, ya que permiten que la energía circule sin bloqueos. Un ramo simple, fresco y bien cuidado es más efectivo que uno recargado.
En el Feng Shui, los detalles cotidianos tienen un impacto profundo. Usar girasoles como centro de mesa, no representa una elección decorativa: es una forma consciente de activar la energía de la abundancia.