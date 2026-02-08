No es para decorar: las flores ubicadas como centro de mesa que atraen la riqueza

No todas las flores cumplen la misma función energética en el hogar. El Feng Shui señala que unas en particular, activan la riqueza y la buena energía.

En distintas casas, el centro de mesa se elige solo por una cuestión estética. Sin embargo, el Feng Shui destaca a un tipo de flores que en ese punto del hogar cumplen un rol clave en la circulación de la energía. Lo que se coloca allí no solo decora: también influye en el bienestar, la armonía y la prosperidad.

Entre todas las opciones posibles, una especie destaca por su simbolismo y su impacto energético. Su forma, su color y la manera en que se presenta pueden convertirse en un imán para la riqueza, siempre que se la ubique correctamente y se respeten ciertos principios básicos.

flores como centro de mesa Estas flores atraen la buena fortuna dentro del hogar. WEB Por qué los girasoles están asociados a la abundancia Según el Feng Shui, los girasoles representan crecimiento, vitalidad y expansión. Su color amarillo intenso está vinculado al elemento fuego y a la energía del sol, símbolos tradicionales de prosperidad, éxito y claridad mental. Colocarlos en el centro de la mesa ayuda a irradiar esa energía hacia todos los ambientes del hogar.

Además, esta flor se asocia con la estabilidad y la confianza. En términos energéticos, el girasol “mira” hacia la luz, lo que en esta filosofía China se interpreta como una búsqueda constante de oportunidades y progreso. Por eso, se lo recomienda especialmente en hogares donde se busca atraer riqueza, mejorar la economía o fortalecer proyectos personales y laborales.

Esta práctica milenaria aclara que no se trata de acumular flores sin sentido. La clave está en la intención y en mantenerlas en buen estado, ya que las flores marchitas generan el efecto contrario, bloqueando el flujo energético positivo.