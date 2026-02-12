Con 8 capítulos: Netflix y la inquietante serie sobre un padre que descubre que su hija es nazi

La serie se sitúa en la moderna Madrid y se volvió la más comentada de la plataforma.

La inquietante serie de Netflix sobre un padre que descubre que su hija es nazi.

Netflix sumó a su catálogo una nueva producción española que ya genera debate. Se trata de una serie de drama y crimen que gira en torno a una historia incómoda y actual, y que sigue a un padre que descubre que su hija es nazi, con ideas violentas y radicalizadas que chocan de frente con los valores con los que fue criado.

“Salvador”, con una temporada de ocho episodios, se convirtió en una de las series más comentadas tras su estreno y rápidamente ingresó al ranking de lo más visto dentro de la plataforma.

Salvador Aguirre ve cómo su mundo se desmorona cuando descubre que su hija Milena integra una organización neonazi gentileza De qué trata "Salvador", la nueva serie de Netflix La historia presenta a Salvador Aguirre, un conductor de ambulancia que ve cómo su mundo se desmorona cuando descubre que su hija Milena integra una organización neonazi vinculada a episodios de violencia extrema.

Todo se desencadena durante un enfrentamiento entre hinchas radicalizados de dos clubes de fútbol. En medio del caos, Salvador asiste como profesional de la salud a una joven herida sin imaginar que se trata de su propia hija. A partir de ese momento, comienza un recorrido desesperado por entender qué la llevó a involucrarse con un grupo que promueve discursos de odio, racismo y agresiones.

Embed - Salvador | Tráiler oficial | Netflix España La serie no solo aborda el conflicto familiar, sino también los procesos de captación y radicalización juvenil, la violencia organizada y la tensión social que atraviesa a distintos sectores.

El elenco está encabezado por Luis Tosar en el papel de Salvador Aguirre. Lo acompañan Claudia Salas como Julia, Leonor Watling como Carla, Patricia Vico en el rol de la inspectora Martín, Fariba Sheikhan como Marjane, César Mateo como Nacho y Richard Holmes como Mateo. ¿Tendrá segunda temporada? “Salvador” fue filmada principalmente en Madrid, con escenas adicionales en Ciudad Real, España, en entornos urbanos y sociales que atraviesan sus personajes. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente una segunda temporada, aunque el impacto de la serie en audiencias y plataformas podría influir en decisiones futuras de la plataforma y los productores.