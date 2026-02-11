11 de febrero de 2026 - 11:10

Con 76 capítulos: el adictivo thriller de una banda criminal familiar que llegó a Netflix

La producción se estrenó hace diez años, pero cautivó por su gran elenco y final autoconclusivo que llegó en 2022.

El thriller de 6 temporadas que se sumó a Netflix.&nbsp;

El thriller de 6 temporadas que se sumó a Netflix. 

Desde su llegada al catálogo de Netflix, un thriller sobre una red criminal se convirtió rápidamente en una de las series más vistas de la plataforma. Estrenada originalmente hace diez años, esta ficción estadounidense cuenta con 6 temporadas y una historia cerrada sobre una familia mafiosa.

“Animal Kingdom” se llama la serie basada en la familia Cody, un clan donde detrás de la apariencia despreocupada se esconde una red criminal tan organizada como peligrosa. Creada por Jonathan Lisco, es una adaptación televisiva de la aclamada película australiana homónima de 2010.

Netflix compró los derechos de todos los episodios de la serie, la cual cuenta con 6 temporadas y un total de 76 capítulos. El último episodio se emitió en agosto de 2022.

De qué trata la serie furor de Netflix

La trama principal sigue a Joshua “J” Cody, un adolescente que, tras la muerte de su madre por sobredosis, se muda al sur de California para vivir con su abuela Smurf y sus tíos. Lo que parece un refugio se transforma rápidamente en un entorno de riesgo, donde la lealtad es obligatoria y cualquier error puede ser fatal.

Embed - ANIMAL KINGDOM Season 1 TRAILER (2016) TNT Series

Bajo la influencia de Smurf, una matriarca carismática y manipuladora, J se ve inmerso en robos, traiciones y secretos familiares que ponen a prueba su identidad y sus límites. La serie explora relaciones atravesadas por la desconfianza, la ambición y la necesidad de supervivencia.

Actores de “Animal Kingdom”

El elenco de "Animal Kingdom" es uno de los grandes puntos fuertes de la serie. Ellen Barkin brilla como “Smurf”, construye a una de las villanas y madres más complejas de la televisión moderna. Scott Speedman interpreta a “Baz”, el hijo adoptivo y cerebro estratégico del clan, mientras que Shawn Hatosy ofrece una actuación intensa y perturbadora como el inestable “Pope”.

Finn Cole, conocido por su papel en Peaky Blinders, encarna a “J”, el protagonista que funciona como nexo entre la audiencia y el mundo de los Cody. Completan el reparto, Ben Robson y Jake Weary dan vida a los hermanos “Craig” y “Deran”, aportando fuerza física, tensiones familiares y conflictos internos que mantienen viva la dinámica del clan.

