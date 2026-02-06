6 de febrero de 2026 - 20:35

Netflix adapta en formato serie un esperado thriller best seller mundial

La producción sigue a tres hermanas que cruzarán todos los límetes de la moral para salvar a su familia.

Netflix presenta una nueva serie basada en un best seller.

Netflix presenta una nueva serie basada en un best seller.

La serie se titula “Esa noche” y está inspirada en la novela homónima de la autora británica Gillian McAllister, reconocida por construir relatos atrapantes atravesados por dilemas éticos.

Una historia que pone a prueba los límites morales

El eje central de la trama gira en torno a una pregunta incómoda: ¿hasta dónde se puede llegar para proteger a la familia? Ese interrogante estructura el relato y guía las decisiones de sus protagonistas, tres hermanas que se ven obligadas a actuar tras un hecho que cambia sus vidas para siempre.

La ficción está protagonizada por Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, quienes interpretan a Elena, Paula y Cris, respectivamente. La historia comienza durante unas vacaciones en la República Dominicana, cuando Elena atropella accidentalmente a un hombre. Lejos de recurrir a las autoridades, el miedo y la desesperación la llevan a pedir ayuda a sus hermanas.

La posibilidad de que Elena termine en prisión y deje a su hijo sin madre empuja a las tres mujeres a tomar una decisión extrema. Unidas por la sangre y por el pánico, intentan encontrar una salida que evite las consecuencias legales, aunque eso implique cruzar límites que nunca imaginaron.

Fecha de estreno en Netflix

Netflix confirmó que “Esa noche” se estrenará el próximo 13 de marzo, posicionándose como una de las apuestas fuertes del año dentro del género thriller. Aunque todavía no se difundieron escenas extensas, las primeras imágenes anticipan un clima oscuro y asfixiante, acorde al tono de la novela original.

