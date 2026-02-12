Humor mendocino en estado puro: El Beto y El Guille llegan al Espacio Cultural Julio Le Parc

El dúo de humor presentará "Cómo hacer reír a un mendocino y no morir en el intento", este viernes en el Le Parc.

El humor vuelve a tomar el escenario mendocino con una cita imperdible. A pedido del público —y también por deseo propio— El Beto y El Guille presentan su espectáculo “Cómo hacer reír a un mendocino y no morir en el intento ”, una propuesta que promete risas, identificación y una buena dosis de ironía local.

La función será este viernes 13 de febrero a las 22, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, Sala Tito Francia, ubicado en Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén.

image Tras años de “investigación” (según confiesa el propio dúo), los artistas aseguran haber encontrado la fórmula definitiva para despertar el humor en el corazón único y particular de los mendocinos. El desafío está planteado: reírse de uno mismo, sin excusas… ni siquiera el clima. Porque, como ellos mismos advierten, “basta de excusas mendocinas… ahora llueve siempre”.

Las entradas ya se encuentran disponibles con valores accesibles: Entrada anticipada a $10.000 y entrada general en taquilla a $12.000. En Entradaweb.com.ar.