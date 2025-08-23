Abrirán un nuevo shopping en Buenos Aires: inversión millonaria y un formato distinto

Un nuevo shopping a cielo abierto está por abrir en Buenos Aires: cómo es y dónde estará ubicado.

El shopping de Bueno Aires contará con locales comerciales de 114 y 125 m2 .

El nuevo shopping que abre en Buenos Aires está conectado con la naturaleza.

Un innovador centro comercial abrirá sus puertas en Buenos Aires con más de 6 millones de dólares de inversión, combinando locales, oficinas y gastronomía. Será un shopping a cielo abierto que reunirá comercios, espacios de trabajo y propuestas gastronómicas en un diseño sustentable.

La apertura del complejo Bella Vista Plaza está prevista para fines de octubre y promete convertirse en un polo urbano de referencia en la zona Noroeste del conurbano bonaerense.

La iniciativa, desarrollada por Luparello Desarrollos, demandó una inversión superior a los 6 millones de dólares. Según explicó el director del proyecto, Daniel Luparello, la expansión de urbanizaciones en la región impulsó la necesidad de contar con nuevos servicios, opciones laborales y lugares de encuentro cercanos.

La ubicación también juega un papel clave. Bella Vista Plaza estará en Senador Morón 2197, en el partido de San Miguel, a pocos pasos de la estación de tren de la línea San Martín y a minutos del Camino del Buen Ayre, con fácil acceso tanto a Panamericana como a la Autopista del Oeste.

Bella Vista Plaza Shopping El shopping de Bueno Aires contará con locales comerciales de 114 y 125 m2 . Gentileza Noticias Argentinas. Las características del shopping El complejo se presenta como un open mall, un formato que se diferencia de los shoppings tradicionales al ofrecer espacios abiertos, circulación exterior, terrazas amplias y áreas verdes. El proyecto incluye 16 locales comerciales de entre 114 y 125 m², 18 oficinas o estudios profesionales de 35 a 85 m² con recepción común, 3 locales gastronómicos con terrazas de 200 m² y estacionamiento propio.