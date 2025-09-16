16 de septiembre de 2025 - 17:08

Dos incendios en un día en Guaymallén: con la ayuda de vecinos, bomberos combatieron el fuego en Corralitos

Ocurrió frente a un barrio cerrado en Rotonda de Salcedo Es el segundo foco de incendio que se registra durante el día. Las llamas iniciaron por la quema de pastizales, y los bomberos de Guaymallén están colapsados.

Focos de incendio en Corralitos, frente a la Rotonda de Salcedo.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Dos focos de incendio se registraron este martes en Corralitos, Guaymallén, y uno de ellos todavía se mantiene activo muy cerca de un barrio privado ubicado frente a la Rotonda de Salcedo. La situación mantiene en alerta a los vecinos, que piden ayuda urgente para frenar el avance de las llamas.

Los bomberos del departamento trabajan con recursos al límite y, ante la falta de respuesta inmediata, los residentes intentaron contener las llamas por sus propios medios con baldes y mangueras hasta que llegó una dotación de Ciudad de Mendoza logró apagar las llamas.

El fuego comenzó por la mañana alrededor de las 9 en la parte delantera del barrio, pero en horas de la tarde, pasadas las 14, se reavivó y avanzó hacia el lateral de la urbanización, sin que hasta ahora se logre controlar.

Las llamas también comenzaron a extenderse hacia fincas aledañas, lo que aumenta el riesgo de propagación. Según contaron los propios vecinos, es habitual que en la zona se realicen quemas de pastizales, una acción que en varias ocasiones terminó desatando incendios de gran magnitud.

Este es el segundo foco que se reporta en la jornada y se suma a varios registrados a lo largo del año, lo que vuelve recurrente el problema. Ahora, la amenaza está a metros de las casas, con especial peligro para el barrio privado que se encuentra frente a la Rotonda de Salcedo.

