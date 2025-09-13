13 de septiembre de 2025 - 10:26

Las Heras: un hombre fue asesinado mientras caminaba por la calle

La víctima, que aún no fue identificada, fue encontrada con una herida de arma de fuego en el tórax.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre fue encontrado sin vida en la vía pública en Las Heras. El hecho, que se investiga como un homicidio, ocurrió alrededor de las 6:15 de la mañana en el cruce de las calles Independencia y Bernardo O'Higgins.

Según fuentes policiales, la víctima, cuya identidad no fue confirmada, caminaba por la calle Independencia de sur a norte y en un momento por causas que se están investigando, le dispararon, cayendo al piso.

Al llegar al lugar, el personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el fallecimiento. La víctima presentaba una herida de bala en la zona de la costilla izquierda con orificio de entrada y salida.

El caso está a cargo de la Oficina Fiscal de la Jurisdicción.

