Detuvieron a un hombre por posesión de drogas en Las Heras

El allanamiento se realizó en la calle 9 de Julio al 2900 y terminó con un hombre detenido y el secuestro de drogas.

Material incautado tras el allanamiento realizado por la Lucha contra el Narcotráfico en una vivienda de Las Heras.

Un hombre, identificado como K.D,J.C de 28 años, fue detenido este viernes alrededor de las 20:20 horas en Las Heras. El operativo se realizó por el personal de Lucha contra el Narcotráfico. El procedimiento se llevó a cabo en la vivienda ubicada en la calle 9 de julio numeración 2900.

Estó permitió el secuestro de diversos tipos de drogas , además de dinero en efectivo.

Elementos incautados durante el operativo Según informó el Ministerio de Seguridad, se incautaron 199 envoltorios de papel glasé con cocaína en polvo (80 gramos en total), 2 envoltorios de nylon con cocaína que contenian 71,1 gramos, una bolsa con 35 gramos de flores de cannabis y sumado a eso, otros 5 envoltorios con 7 gramos de al sustancia.

También, lo efectivos secuestraton dinero en efectivo ($64.000), una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento y dos celulares (modelos ZTE azul y Samsung verde), los cuales habrían sido utilizados para la actividad ilícita.