Detuvieron a un hombre por posesión de drogas en Las Heras

El allanamiento se realizó en la calle 9 de Julio al 2900 y terminó con un hombre detenido y el secuestro de drogas.

Material incautado tras el allanamiento realizado por la Lucha contra el Narcotráfico en una vivienda de Las Heras.&nbsp;

Un hombre, identificado como K.D,J.C de 28 años, fue detenido este viernes alrededor de las 20:20 horas en Las Heras. El operativo se realizó por el personal de Lucha contra el Narcotráfico. El procedimiento se llevó a cabo en la vivienda ubicada en la calle 9 de julio numeración 2900.

Estó permitió el secuestro de diversos tipos de drogas , además de dinero en efectivo.

Según informó el Ministerio de Seguridad, se incautaron 199 envoltorios de papel glasé con cocaína en polvo (80 gramos en total), 2 envoltorios de nylon con cocaína que contenian 71,1 gramos, una bolsa con 35 gramos de flores de cannabis y sumado a eso, otros 5 envoltorios con 7 gramos de al sustancia.

También, lo efectivos secuestraton dinero en efectivo ($64.000), una balanza de precisión, elementos de fraccionamiento y dos celulares (modelos ZTE azul y Samsung verde), los cuales habrían sido utilizados para la actividad ilícita.

El detenido fue trasladado a la Unidad 32, mientras que la Unidad Fiscal de Mendoza dispuso el secuestro de todos los elementos hallados.

