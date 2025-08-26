Operativos en Godoy Cruz y Guaymallén: detenidos, armas secuestradas y droga incautada

Se trató de patrullajes preventivos llevados a cabo por la Policía de Mendoza. Se detuvo a personas vinculadas con delitos.

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), desplegó una serie de operativos en los departamentos de Godoy Cruz y Guaymallén. Gracias al procedimiento policial se detuvo a personas vinculadas con delitos, así como a secuestrar armas, drogas y otros elementos.

Godoy Cruz En inmediaciones de las calles Puelches y Comechingones, efectivos que recorrían el barrio Huarpes escucharon detonaciones. Luego, en un rastrillaje se logró aprehender a un sujeto y secuestrar una pistola Pietro Beretta calibre 22 con ocho municiones. Según informó Prensa del Gobierno de Mendoza, el detenido quedó alojado en Comisaría 6ª a disposición de la Justicia.

Otro caso sucedió en las calles Pedro Goyena y Chapanay, cuando una mujer ingresó a la vivienda de un vecino, lo lesionó en la mano y le sustrajo un paquete de papel higiénico. Gracias al rápido accionar policial fue detenida en un colectivo, se le secuestraron un cuchillo y los elementos sustraídos. Acto seguido, la agresora fue trasladada a la Comisaría 7ª, mientras que la víctima recibió asistencia médica.

Además, durante maniobras operativas en el barrio Moreno, personal policial identificó a un hombre que tenía en su poder siete envoltorios con cocaína, con un peso total de 4,1 gramos. El sujeto fue trasladado a Comisaría 49ª por infracción a la ley 23.737.

Guaymallén En un control preventivo realizado en las calles Granaderos de San Martín y Perú, la Policía identificó a un hombre que llevaba ocultos entre sus prendas seis envoltorios con cannabis fraccionado, que pesaron 9,9 gramos, además de elementos para armar cigarrillos artesanales. En este caso intervino la Justicia federal.