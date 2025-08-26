26 de agosto de 2025 - 23:20

Operativos en Godoy Cruz y Guaymallén: detenidos, armas secuestradas y droga incautada

Se trató de patrullajes preventivos llevados a cabo por la Policía de Mendoza. Se detuvo a personas vinculadas con delitos.

Patrullajes preventivos de la Policía de Mendoza.

Patrullajes preventivos de la Policía de Mendoza.

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), desplegó una serie de operativos en los departamentos de Godoy Cruz y Guaymallén. Gracias al procedimiento policial se detuvo a personas vinculadas con delitos, así como a secuestrar armas, drogas y otros elementos.

Godoy Cruz

En inmediaciones de las calles Puelches y Comechingones, efectivos que recorrían el barrio Huarpes escucharon detonaciones. Luego, en un rastrillaje se logró aprehender a un sujeto y secuestrar una pistola Pietro Beretta calibre 22 con ocho municiones. Según informó Prensa del Gobierno de Mendoza, el detenido quedó alojado en Comisaría 6ª a disposición de la Justicia.

Otro caso sucedió en las calles Pedro Goyena y Chapanay, cuando una mujer ingresó a la vivienda de un vecino, lo lesionó en la mano y le sustrajo un paquete de papel higiénico. Gracias al rápido accionar policial fue detenida en un colectivo, se le secuestraron un cuchillo y los elementos sustraídos. Acto seguido, la agresora fue trasladada a la Comisaría 7ª, mientras que la víctima recibió asistencia médica.

Además, durante maniobras operativas en el barrio Moreno, personal policial identificó a un hombre que tenía en su poder siete envoltorios con cocaína, con un peso total de 4,1 gramos. El sujeto fue trasladado a Comisaría 49ª por infracción a la ley 23.737.

Guaymallén

En un control preventivo realizado en las calles Granaderos de San Martín y Perú, la Policía identificó a un hombre que llevaba ocultos entre sus prendas seis envoltorios con cannabis fraccionado, que pesaron 9,9 gramos, además de elementos para armar cigarrillos artesanales. En este caso intervino la Justicia federal.

Por último, en la intersección de 2 de Mayo y Bianchi, efectivos fueron desplazados por detonaciones en la vía pública. En el lugar aprehendieron a un hombre y una mujer, y secuestraron un arma de fabricación casera. Los capturados fueron puestos a disposición de la Oficina Fiscal N° 2.

