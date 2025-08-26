Tino Ribonetto, tras la caída de Godoy Cruz: "Uno se hace responsable y voy a poner la cara por esos jugadores"

La derrota de Godoy Cruz frente a Vélez caló duro en el presente tombin o y, en el entrenador Walter Ribonetto, no eludió la situación y mostró preocupación por el rendimiento de sus dirigidos, q ue acumularon cuatro derrotas (5 en total) bajo su conducción de manera consecutiva . Lejos de esquivar la situación, asumió la responsabilidad por la caída y el presente irregular del equipo: “Uno se hace responsable de la situación y voy a poner la cara por estos jugadores”.

El DT analizó el desarrollo del partido y destacó que, hasta el primer gol del rival , el equipo estaba bien parado: “No habíamos sufrido inconvenientes. Pero en el juego, respecto a los otros partidos, tuvimos una merma. Fueron cuatro partidos seguidos, de alto voltaje, con rivales muy distintos e importantes, y no se pudo dar”, explicó Tino.

A pesar del resultado adverso, consideró que el Tomba tuvo chances para, al menos, empatar: “Podíamos haber convertido. Las que tuvimos no fuimos finos. Nos está costando la finalización. Nos golpearon en dos momentos importantes y nos costó levantar el partido”, trató de aclarar con cierta calma.

Santino Andino estuvo lejos de sus mejor rendimiento. No ocultó su amargura luego de una nueva derrota del equipo

En cuanto al rendimiento colectivo, admitió que el plantel arrastra un desgaste, tanto físico como anímico : “Está golpeado el plantel. Viene de hace tiempo comiendo mierda, como le digo. Y no es lo que nosotros queremos” , aseguró.

También hizo foco en la necesidad de recuperar la confianza de los jugadores que atraviesan un bajo nivel: “Necesitamos seguir potenciando a los que están bajos desde la confianza. Jugar más fácil, más simple. La situación amerita eso ”.

image Tino Ribonetto y Barros Schelotto se cruzaron en un fuerte gran abrazo en la previa del encuentro en el Gambarte. Ramiro Gómez

Sobre el escenario actual y lo que viene, dejó un mensaje claro: “Más allá del promedio, estamos bien. A partir de ahora tendremos un mini torneo de 10 fechas, y tenemos que empezar a ganar para salir de esta situación. Tenemos semanas largas para trabajar. Es lo que necesitamos y queremos”, aseguró.

image Caras largas y de preocupación se observaron en el plantel, tras una nueva derrota. Ramiro Gómez

Finalmente, hizo una mención especial al peso de jugar como local y la impaciencia del hincha que abucheó al equipo, tras la derrota. “Hay un tema que no es menor y es jugar otra vez en este estadio (el Feliciano Gambarte). No es fácil. La gente está ansiosa, con ganas de ganar. Nosotros también. Pero muchas veces eso es contraproducente porque hay muchos jóvenes, y esta cancha hoy está influyendo de una manera distinta a lo que a lo que era jugar en el estadio anterior. Necesitamos estar más juntos que nunca. porque esto lo sacamos todos adelante", sentenció Tino.