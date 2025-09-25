La Suprema Corte habilitó a un concejal peronista a buscar su tercer mandato consecutivo

El máximo tribunal provincial hizo lugar a una cautelar presentada por Martín González, del Frente Fuerza Justicialista Mendoza, en Godoy Cruz.

El candidato a concejal de Godoy Cruz, Martín González, del Frente Fuerza Justicialista Mendoza, y podrá competir el 26 de octubre.

La Suprema Corte de Justicia habilitó al concejal de Godoy Cruz, Martín González, para presentarse en las elecciones del 26 de octubre y buscar un tercer período en el Concejo Deliberante. El actual edil encabeza la lista del Frente Fuerza Justicialista Mendoza.

El máximo tribunal provincial resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por el edil peronista y ordenó suspender los efectos de la resolución de la Junta Electoral, que inicialmente había inhabilitado su postulación. De esta forma, González podrá competir en los próximos comicios.

La votación del plenario de ministros fue dividida. A favor de la candidatura se pronunciaron Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez, junto al apoyo de José Valerio. En disidencia quedaron Dalmiro Garay, Norma Llatser y María Teresa Day.

La Suprema Corte de Mendoza impulsa una reforma para agilizar el acceso al beneficio de litigar sin gastos Los siete miembros de la Suprema Corte de Justicia. Archivo Los Andes La postulación de González ya había recibido un dictamen favorable de la Fiscalía de Estado, que consideró “atendible” su situación. En cambio, la Asesoría de Gobierno se opuso, al advertir que conceder la cautelar implicaba una “intromisión prematura” en las facultades de la Junta Electoral y podía afectar la igualdad entre los contendientes.

González, identificado con el kirchnerismo local, ejerció un primer mandato entre 2017 y 2021 y actualmente cumple el segundo (2021-2025). Ahora busca renovar su banca para un tercer período consecutivo.