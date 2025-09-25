Elecciones: la encuesta que celebran Luis Petri, Alfredo Cornejo y dos intendentes del Gran Mendoza

La consultora Reale Dalla Torre compartió la última encuesta que realizó en dos importantes departamentos del Gran Mendoza y Luis Petri ( La Libertad Avanza ) se consolida como candidato favorito, con superioridad sobre sus rivales, de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

La información llega un día después de que se conociera otro estudio de carácter nacional que realizó Martha Reale pero dejaba mal parado a los libertarios , con un triunfo ajustado del peronismo en todo el territorio, envalentonado tras las elecciones de la Provincia de Buenos Aires.

En cambio, esta encuesta de carácter local se realizó en los departamentos de Guaymallén y Godoy Cruz , de manera 100% presencial sobre 1020 casos, desde el 11 al 20 de septiembre. Lo que representa un margen de confianza del 95% y un error muestral del 3,5%, explicaron.

La encuesta midió no solo a los candidatos nacionales, sino también a las gestiones municipales y los intendentes Marcos Calvente y Diego Costarelli (ambos radicales) salieron beneficiados.

Un 68,1% de los consultados en Guaymallén aprobó la gestión de Calvente y en el caso de Godoy Cruz, Costarelli sumó un 71% de aprobación en su desempeño municipal.

También en estos municipios, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se consolida como primera opción electoral en la boleta provincial, por lo que el gobernador Alfredo Cornejo saca su tajada pensando en la Legislatura.

Las mediciones en Guaymallén

En el departamento más poblado de Mendoza, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se impone con un 45,40% en la intención de voto de las legislativas nacionales. Mientras que Fuerza Justicialista Mendoza, que lleva como candidato a Emir Félix, aparece lejos con un 14,50% y más atrás se ubica el Frente Verde con 7,40%.

En tanto, con la proyección de los indecisos, Luis Petri llega a un 48,40% en este departamento; Félix alcanza un 18,50% y Mario Vadillo (FV) alcanza un 8,50%.

Sorprende el mal desempeño de Provincias Unidas, frente que lidera Jorge Difonso, que se ubica por debajo del FIT y el frente Libertario Demócrata en ambas mediciones.

Encuesta-Guaymallén-nacionales

En el plano de las elecciones provinciales, el frente LLA + CM presenta una intención de voto del 45% con una proyección de indecisos del 3% más. Mientras que Fuerza Justicialista Mendoza presenta el mismo porcentaje que a nivel nacional (14,5%) y un crecimiento del 18,3% proyectado.

El Frente Verde aparece también tercero (6,6%), como la consulta de orden nacional. Mientras que Provincias Unidas se hunde por debajo, incluso del Partido de los Jubilados, en esta consulta. En tanto, Protectora cierra la fila en todas las encuestas de este departamento.

Encuesta-Guaymallén-provinciales

Las mediciones en Godoy Cruz

En este departamento, Petri logra perforar el techo del 50% en su intención de voto, mientras que Félix se ubica segundo con un 13,03%. Vadillo, en tanto, aparece tercero con menos del 5% y Micaela Blanco Minoli (FIT) continúa en el cuarto lugar.

Difonso gana más terreno, desplazando a Gabriel Sottile (Libertarios-PD) al quinto puesto. En tanto, Carolina Jacky (Protectora) sigue en el fondo de la tabla, acompañada por Susana Barros (Movimiento al Socialismo) en este municipio puntualmente.

Con la proyección de los indecisos, LLA+CM llega a un 52,3% y el PJ alcanza un 16%. En tanto, Vadillo llega casi al 8%.

Encuesta Godoy Cruz-nacionales

En el plano de las elecciones provinciales, la alianza entre libertarios y radicales presenta menos intención de voto que la boleta nacional, tratándose llamativamente del bastión electoral de Alfredo Cornejo.

LLA+CM presenta un 49,15%, el PJ un 13,25% y atrás se ubica el Frente Verde con un 4,91%. Con la proyección de indecisos el oficialismo supera el 51%, el peronismo llega a un 16,5% y los verdes rozan el 6%.