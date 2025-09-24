Oficial: así se verá la Boleta Única en cada mesa de votación

La Junta Electoral presentó los distintos modelos de Boleta Única para las elecciones del 26 de octubre.

Capital, uno de los modelos de las 18 boletas únicas con las que votarán los mendocinos el 26 de octubre.

Esta semana la Junta Electoral de la provincia oficializó los modelos de Boleta Única Papel (BUP) para casi todos los departamentos de Mendoza.

Se trata de las boletas a través de las cuales se votarán senadores y diputados provinciales, y concejales departamentales. En 12 de los 18 departamentos, además de legisladores provinciales, se votarán ediles.

Hay que recordar que las elecciones del 26 de octubre serán concurrentes con la Nación. Es decir que, por un lado, se elegirán diputados nacionales y por el otro cargos provinciales y municipales.

Pero no se usará la misma boleta en las dos categorías. Esto quiere decir que habrá dos urnas marcadas con dos colores diferentes. Una urna será celeste y en ella irá la Boleta Única Electoral (BUE), del mismo color en el dorso, con candidaturas a diputados nacionales. La otra será verde y en ella irá la Boleta Única Papel (BUP), del mismo color en el dorso, correspondiente a las candidaturas provinciales (senadores, diputados y concejales).

Solamente falta oficializar en Mendoza la BUE de Godoy Cruz, dado que un candidato a concejal del PJ interpuso ante la Suprema Corte de Justicia un reclamo. Se trata de Martín González, a quien la Junta Electoral no confirmó porque iría por su re reelección como edil. Esto se debe a la ley la prohibición de competir por bancas de concejales más de una vez consecutiva.