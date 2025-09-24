24 de septiembre de 2025 - 15:49

Oficial: así se verá la Boleta Única en cada mesa de votación

La Junta Electoral presentó los distintos modelos de Boleta Única para las elecciones del 26 de octubre.

Capital, uno de los modelos de las 18 boletas únicas con las que votarán los mendocinos el 26 de octubre.

Capital, uno de los modelos de las 18 boletas únicas con las que votarán los mendocinos el 26 de octubre.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

Serán 1.523.848 los electores habilitados en Mendoza. El incremento provincial fue mayor al promedio nacional, que alcanzó el 1,8%.

Creció el padrón electoral: cuántos mendocinos votarán en octubre

Por Jorge Yori
El intendente Omar Félix celebró la aprobación del proyecto. Archivo

San Rafael aprobó su declaración de autonomía municipal y los vecinos deberán afrontar una nueva elección

Por Martín Fernández Russo

Se trata de las boletas a través de las cuales se votarán senadores y diputados provinciales, y concejales departamentales. En 12 de los 18 departamentos, además de legisladores provinciales, se votarán ediles.

Hay que recordar que las elecciones del 26 de octubre serán concurrentes con la Nación. Es decir que, por un lado, se elegirán diputados nacionales y por el otro cargos provinciales y municipales.

Pero no se usará la misma boleta en las dos categorías. Esto quiere decir que habrá dos urnas marcadas con dos colores diferentes. Una urna será celeste y en ella irá la Boleta Única Electoral (BUE), del mismo color en el dorso, con candidaturas a diputados nacionales. La otra será verde y en ella irá la Boleta Única Papel (BUP), del mismo color en el dorso, correspondiente a las candidaturas provinciales (senadores, diputados y concejales).

Un dato relevante de las boletas presentadas es que, en tres departamentos, habrá cuatro boletas cortas, que solamente tendrán candidatos a concejales. Se trata de Las Heras (1), San Carlos (1) y Tupungato (2).

-Capital

WhatsApp Image 2025-09-24 at 12.57.17 PM

-Guaymallén

Boleta Única Guaymallén

-San Carlos

WhatsApp Image 2025-09-24 at 12.57.28 PM

-Las Heras

WhatsApp Image 2025-09-24 at 12.57.18 PM (1)

-Malargüe

WhatsApp Image 2025-09-24 at 12.57.31 PM

-Lavalle

WhatsApp Image 2025-09-24 at 12.57.20 PM

-San Martín

WhatsApp Image 2025-09-24 at 12.57.21 PM

-Santa Rosa

WhatsApp Image 2025-09-24 at 12.57.24 PM

-Rivadavia

WhatsApp Image 2025-09-24 at 12.57.22 PM

-La Paz

WhatsApp Image 2025-09-24 at 12.57.25 PM

-Junín

WhatsApp Image 2025-09-24 at 12.57.23 PM

-Luján

WhatsApp Image 2025-09-24 at 12.57.19 PM (1)

-Tupungato

WhatsApp Image 2025-09-24 at 12.57.27 PM

-Tunuyán

WhatsApp Image 2025-09-24 at 12.57.26 PM

-General Alvear

WhatsApp Image 2025-09-24 at 12.57.29 PM

-San Rafael

WhatsApp Image 2025-09-24 at 12.57.28 PM (1)

-Malargüe

WhatsApp Image 2025-09-24 at 12.57.31 PM

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei en la Asamblea General de la ONU

Milei cuestionó a la ONU, habló de "orgía de gasto público", elogió a Trump y reclamó por Malvinas

Por Redacción Política
Javier Milei y Axel Kicillof

Encuesta: el partido de Milei pierde el primer lugar, hay nuevo líder y sorprende la imagen de Kicillof

Por Martín Fernández Russo
La jueza Eleonora Arenas resolvió el cierre del expediente que investigaba un presunto fraude millonario en la construcción de viviendas sociales. El Ministerio Público Fiscal aclaró que siguen abiertas otras investigaciones.

La Justicia sobreseyó a Nélida Rojas y cerró una causa millonaria contra la Tupac Amaru en Mendoza

Por Redacción Política
El nuevo mecanismo permitirá consultas en línea, con parámetros fijados anualmente por la Sala Administrativa de la Suprema Corte.

Se promulgó la ley que permite el acceso al beneficio de litigar sin gastos en la Provincia

Por Redacción Política