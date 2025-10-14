14 de octubre de 2025 - 13:23

Olga anunció el "Día Maradoniano", un gran evento solidario en el Malvinas Argentinas

El streaming creado por Migue Granados tendrá un evento especial en el día del nacimiento de Diego Maradona.

Olga anunció el Día Maradoniano para homenajear a Diego Armando Maradona.

Olga anunció el "Día Maradoniano" para homenajear a Diego Armando Maradona.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Olga anunció un nuevo gran evento con fines solidarios. El 30 de octubre desde las 19:00 hs, se celebrará el Día Maradoniano, con un show descomunal que por primera vez, el canal de streaming, realizará en un microestadio (Microestadio Malvinas Argentinas), en homenaje a Diego Maradona, en el que sería su 65° cumpleaños.

El anuncio, como no podía ser de otra manera, se hizo el 10/10 a las 10:10 hs, en una transmisión especial que arrancó con Dalma Maradona en el estudio completamente vacío para dar la noticia: "Vamos a festejar el cumpleaños de mi papá y, junto a Olga, vamos a hacer un evento que espero sea muy especial".

Minutos más tarde, durante la transmisión de “Soñé que Volaba”, Migue Granados, Lucas Fridman, Toto Kirzner y Noe Custodio siguieron el programa junto a la hija del ídolo del fútbol, compartiendo todos los detalles del festejo y cómo conseguir las entradas. Las entradas no se compran, se intercambian por donaciones solidarias.

¿Cómo asistir al Día Maradoniano de Olga?

El lunes 27 desde las 10:00, quienes quieran ir podrán acercarse al estudio de Olga (Humboldt y Cabrera) con un kit por persona y por entrada. Hay dos opciones para elegir:

KIT 1:

  • 1 par de medias de fútbol nuevas.
  • 1 caja de lápices nueva.
  • 1 paquete de yerba.
  • 1 paquete de harina.
KIT 2:

  • 1 repelente corporal.
  • 1 par de canilleras nuevas.
  • 1 paquete de fideos.
  • 1 puré de tomate.

Todo lo recaudado en el gran Día Maradoniano creado por Olga - y con el aval de Dalma- será para Argentinos Juniors y la Fundación Social del club, en una movida que combina lo solidario con el espíritu maradoniano. Además, quienes quieran sumar un extra opcional, pueden llevar botines usados en buen estado, que tendrán el mismo destino.

