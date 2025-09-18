Procesaron y embargaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona en la causa por la apropiación de la marca

El abogado Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona fueron procesados y embargado s hoy en la causa que investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas pertenecientes al astro argentino.

Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que la Justicia embargó a Rita y Claudia Maradona, Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo, la escribana Sandra Iampolvsky, Sergio Garmendia -empleado del letrado- por la suma de $2 mi millones.

Morla, Pomargo y Garmendia enfrentan cargos como coautores del delito previamente mencionado, mientras que Iamposky y las dos hermanas de Maradona son señaladas como partícipes necesarias. La causa se originó a partir de una denuncia presentada por los cinco hijos del "Diez": Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Dieguito Fernando.

Los hijos del exfutbolista aportaron documentación que revelaría movimientos de fondos en cuentas radicadas en paraísos fiscales. Ese dinero estaría vinculado a contratos comerciales firmados utilizando la marca Maradona, y que habrían favorecido económicamente a Morla y a personas de su círculo cercano.

El desarrollo del proceso judicial no fue lineal. Inicialmente Morla había sido indagado y luego sobreseído en la causa. No obstante, una nueva resolución modificó su situación procesal: se dictó su procesamiento y se le impuso un embargo preventivo.

Rita Maradona y Claudia Maradona, hermanas de Diego, también fueron procesadas y embargadas

Esta medida coloca nuevamente al abogado en el centro de las sospechas judiciales respecto al complejo entramado económico y legal que rodea la herencia de Maradona.

También fue procesado Maximiliano Pomargo, cuñado de Morla, quien estuvo muy cercano a Maradona en sus últimos días. Vivía con él en la casa de Tigre y estuvo presente el 25 de noviembre de 2020, día en que falleció.

Sergio Alejandro Garmendia, quien en su momento fue nombrado como administrador, también figura entre los señalados por su presunta participación en el esquema de control sobre los contratos y los derechos comerciales.

A esta red se suman dos hermanas de Maradona, Rita Mabel y Claudia Nora, lo que evidencia la complejidad en el manejo tanto simbólico como económico del legado del ídolo.

En este contexto, el caso vuelve a avivar las tensiones entre los herederos legítimos del "Diez" y el entorno que lo acompañó en sus últimos años.