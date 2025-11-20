Fue clave en la clasificación de Escocia al Mundial 2026 y recordó con dolor a Diogo Jota: "mi amigo..."

Escocia selló su boleto mundialista con un partido cargado de tensión y emoción. El triunfo fue 4-2 ante Dinamarca que, no sólo redondeó una campaña exitosa, sino que abrió la clasificación al Mundial 2026 , una competición que la tendrá presente después de 28 años de espera.

Una de las figuras del encuentro fue su capitán Andrew Robertson, para quien la alegría deportiva se tornó en algo mucho más personal y recordó a al fallecido jugador Diogo Jota en el instante más glorioso.

Ambos jugadores compartieron plantel durante su etapa en el Liverpool y la muerte del delantero portugués impactó profundamente en la vida personal del escocés. Tras el triunfo que selló el regreso de los escoceses a la Copa del Mundo, Robertson enfrentó a la prensa visiblemente emocionado y explicó: “No puedo dejar de pensar en él”.

El lateral izquierdo aseguró que no había podido despejar de su mente a Jota en ningún momento del día y que incluso atravesó momentos difíciles antes del encuentro decisivo. Según relató, el recuerdo de su excompañero le generó una carga emocional que lo acompañó desde la concentración hasta el pitazo final: Sé que, por mi edad, esta podría ser mi última oportunidad en un Mundial. Hoy no he podido sacarme de la cabeza a mi amigo Diogo Jota. Hablamos mucho sobre ir al Mundial juntos. Sé que hoy me estará viendo sonreír. Me alegra mucho que todo haya terminado así“.

Robertson también mencionó que la intimidad del vestuario fue uno de los momentos más complejos para él. Expresó que intentó mantenerse fuerte frente al resto del plantel, aunque reconoció que, puertas adentro, el peso emocional era evidente: “Hablamos tanto sobre el Mundial. Él se perdió Qatar por una lesión, yo porque Escocia no clasificaba desde 1998. Siempre hablábamos de cómo sería ir y sé que hoy estará sonriéndome en algún lugar”, narró el defensor en diálogo con BBC Sport.

La figura del portugués permanece muy presente en el entorno del defensor, y su recuerdo reapareció con fuerza en esta instancia clave para su carrera. Robertson destacó la influencia que Jota tuvo en él durante su tiempo compartido en el club inglés y aseguró que determinadas vivencias de ambos se hicieron particularmente visibles en una jornada que, para Escocia, representó un punto de inflexión después de una larga ausencia mundialista.

image

Recordemos que Diogo Jota falleció en julio pasado producto de un accidente automovilístico en España. A nivel internacional, el atacante sumó 36 goles en 68 encuentros con la Selección de Portugal, aportando en fases de clasificación y torneos bajo la conducción técnica de Roberto Martínez. Además, Jota resultó ganador de la Liga de las Naciones con su país semanas antes de su fallecimiento.

Escocia clasificada al Mundial 2026

El conjunto de la isla británica clasificó al Mundial luego de una contundente victoria en Hampden Park, donde venció 4 a 2 a Dinamarca y confirmó el ticket para la máxima cita deportiva.

Gracias a salir primera en su grupo, Escocia regresa a la Copa del Mundo después de 28 años de ausencia. La última vez que había jugado el certamen fue en Francia 1998, cuando quedó eliminado en Primera Ronda.

image

De esta forma, los escoceses i integrarán el bombo 3 para el sorteo previsto para el viernes 5 de diciembre junto a estos paises:

Bombo 3