Emocionante homenaje a Diogo Jota en el debut del Liverpool por la Premier League

El arranque de una nueva temporada de la Premier League en Inglaterra tiene un aire especial en Liverpool , ya que en la victoria por 4 a 2 ante Bournemouth todo el estadio recordó a Diogo Jota. Desde tributo de los hinchas en los alrededores del estadio, hasta las lágrimas del referente Salah.

El delantero portugués de 28 años falleció trágicamente junto a su hermano, André Silva, en un accidente automovilístico en España el pasado 3 de julio. Desde que se confirmó la noticia, el club y la ciudad estuvieron de luto y este sábado se realizó un homenaje cargado de simbolismo para despedir a uno de sus jugadores más queridos de la institución.

En las tribunas hubo mosaicos con las iniciales “DJ20” y “AS30” cubriendo los sectores del estadio, en referencia a Jota y su hermano. El canto de “You'll Never Walk Alone” de los hinchas cerró la ceremonia, reafirmando la promesa que siempre le hacen a sus ídolos: nunca caminarán solos.

Ya en el partido, la victoria del elenco de Arne Slot quedó atravesada por el recuerdo, ya que en los goles de Ekitike, Gakpo, Chiesa y Salah se pudo observar la dedicatoria al número 20 del Liverpool, que también se replicó en el minuto 20.

El jugador egipcio, Mohamed Salah incluso protagonizó un emocionante momento junto con los hinchas en el final del partido, cuando se acercó a las tribunas y lloró junto a la multitud.

Las medidas de la Premier League para recordar a Jota:

El tributo en Anfield tiene un valor especial, ya que allí Jota jugaba desde 2020, cuando llegó proveniente del Wolverhampton, institución que también tendrá su propio homenaje en el partido frente a Manchester City.

Desde horas antes del inicio del partido, los alrededores del estadio se llenaron de aficionados que se acercaron al mural “Forever 20” para dejar mensajes y firmas en memoria del portugués, donde flores, camisetas, bufandas y fotografías cubren el paredón, en un gran gesto de su hinchada.

Por otro lado, la liga inglesa dispuso que en todos los estadios se guarde un minuto de silencio, se muestren imágenes del futbolista en las pantallas, y todos los jugadores lleven brazaletes negros.