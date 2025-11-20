Rosario Central campeón: qué pasa con la clasificación a las copas tras el nuevo título del Canalla

Ángel Di María fue uno de los integrantes de la delegación de Rosario Central que viajó hasta Puerto Madero, Buenos Aires, para recibir el trofeo y, cuando se retiraba hacia el vehículo de la comitiva rosarina, también integrado por el arquero Jorge Broun y el presidente Gonzalo Belloso, declaró: “ Una estrella más para el club. Estoy muy contento. Es el trabajo de todo el año. La gente debe estar muy feliz”. Luego, escribió en sus redes sociales: "Más que merecido".

El campeón del mundo regresó al equipo rosarino luego del Mundial de Clubes 2025 y en su presentación había dejado en claro que su objetivo era "Ser campeón acá, es lo único que me falta. El sueño de volver estaba, lo cumplí. Ahora el siguiente es intentar ser campeón con Central y es el deseo que tiene mi familia y yo". De esta forma, el Fideo cumplió y Rosario Central llegó a cinco títulos en la máxima categoría del fútbol argentino, cuatro trofeos en Segunda, dos copas nacionales y una internacional.