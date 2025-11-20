20 de noviembre de 2025 - 16:09

Rosario Central campeón: qué pasa con la clasificación a las copas tras el nuevo título del Canalla

Rosrio Central fue reconocido como 'Campeón de Liga' por haber sido el puntero de la tabla anual y surgió el interrogante sobre los boletos a las Copas 2026.

LIGA PROFESIONAL. Rosario Central se consagró campeón de la Liga Profesional 2025.&nbsp;

Por Redacción Deportes

Pasado el mediodía del jueves, la Asociación del Fútbol Argentino decidió, luego de una reunión de Comisión Directiva, que se le otorgue el título de 'Campeón de Liga' a Rosario Central por haber sido el equipo que más puntos obtuvo en la tabla anual, sumando los puntos de las fases de grupos del Torneo Apertura, que ganó Platense, y el Clausura, que este sábado iniciará los octavos de final. Desde su confirmación, surgió la pregunta sobre si libera cupo en la clasificación a copas internacionales.

G6Nps76WYAAhhC3

Actualmente, los boletos a la Copa Libertadores 2026 son para el ganador del Apertura, Platense, del Clausura, a definir, la Copa Argentina, Independiente Rivadavia, y tres por tabla anual, Rosario Central y Boca a fase de grupos y Argentinos Juniors a Repechaje. Si alguno de los tres de la anual se consagra en el Clausura, liberará un cupo, el Bicho se meterá directo a los grupos y River ingresará a la fase previa. Con el Canalla alzando un nuevo título, no habrá modificación alguna en el sistema de clasificación a competencias Conmebol, por lo que sigue todo como estaba.

La palabra de Di María tras su primer título con Rosario Central

Ángel Di María fue uno de los integrantes de la delegación de Rosario Central que viajó hasta Puerto Madero, Buenos Aires, para recibir el trofeo y, cuando se retiraba hacia el vehículo de la comitiva rosarina, también integrado por el arquero Jorge Broun y el presidente Gonzalo Belloso, declaró: “Una estrella más para el club. Estoy muy contento. Es el trabajo de todo el año. La gente debe estar muy feliz”. Luego, escribió en sus redes sociales: "Más que merecido".

El campeón del mundo regresó al equipo rosarino luego del Mundial de Clubes 2025 y en su presentación había dejado en claro que su objetivo era "Ser campeón acá, es lo único que me falta. El sueño de volver estaba, lo cumplí. Ahora el siguiente es intentar ser campeón con Central y es el deseo que tiene mi familia y yo". De esta forma, el Fideo cumplió y Rosario Central llegó a cinco títulos en la máxima categoría del fútbol argentino, cuatro trofeos en Segunda, dos copas nacionales y una internacional.

