19 de noviembre de 2025 - 17:42

Claudio Chiqui Tapia rompió el silencio y defendió al arbitraje: "Tan malo no es"

El presidente de la AFA se refirió a las polémicas con los árbitros en las diversas categorías del fútbol argentino, y apuntó contra todo el sistema.

Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA

Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA

Foto:

AFA
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, dio su explicación sobre la situación actual de los árbitros en el fútbol argentino, que sufren el cuestionamiento constante de los clubes. En ese sentido, el mandamás apuntó contra la histeria colectiva.

Leé además

El vínculo entre Russo y Bilardo nació en la década del 80, durante su etapa conjunta en Estudiantes de La Plata.

Carlos Salvador Bilardo, conmovido, recibió la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Por Redacción Deportes
Boca Juniors se prepara para los octavos de final de la Liga Profesional

Con cambios respecto a su formación, Boca se prepara para los octavos de la Liga Profesional

Por Redacción Deportes

Claudio Chiqui Tapia defendió a los árbitros:

Boca - River
Tapia habl&oacute; de los arbitros del f&uacute;tbol local

Tapia habló de los arbitros del fútbol local

Las declaraciones se dieron en el marco de una conferencia brindada a Olé, donde Tapia recogió el guante sobre las polémicas respecto a los jueces. "Sabemos que hay errores que son humanos y que el hincha lo ve como algo que perjudica al otro. Lo más importante yo creo que es trabajar para poder corregir los errores. Es responsabilidad de todos", analizó.

El dirigente responsabilizó al entorno que, según su visión, predisponen de forma negativa a los hinchas. "También hay artistas que predisponen mal. Cuando uno llega mal predispuesto, conviviendo y consumiendo cosas que no le hacen bien al fútbol, no está bien. Acá esto no es corregir de un solo lado. Todos tenemos que corregir: jugadores, periodistas, hinchas. A veces parece que los jugadores nunca se equivocan, que los técnicos nunca fallan los planteos”, expresó.

El Presidente de AFA se defendió de los rumores: "Siempre está la sugestión"

El visto bueno de "El Chiqui" Tapia.
Claudio Chiqui Tapia dialog&oacute; sobre la supuesta ayuda a Barracas

Claudio Chiqui Tapia dialogó sobre la supuesta ayuda a Barracas

Uno de los temas más repetidos en el ambiente es la supuesta ayuda a los clubes cercanos al presidente, como Barracas Central o Deportivo Riestra. Lejos de evitar el tema, Tapia respondió: “Sin dudas siempre está la sugestión esa, eso siempre existió, desde Grondona con Arsenal. También con Barracas. Y dicen que Riestra, y Riestra estuvo 24,25 partidos sin perder como local. ¿Cómo lo van a favorecer tantos partidos? Decían que Aldosivi iba a ser perjudicado porque yo soy sanjuanino. Y perdió, y San Martín de San Juan descendió”.

Finalmente, el presidente reflexionó acerca de las pérdidas de tiempo constantes, y de las falencias de jugadores y cuerpos técnicos. “Hay una realidad deportiva. ¿Por qué jugamos cada vez menos?, ¿Por qué se juegan solo 43, 44 minutos, cuando en Europa se juegan 75?, ¿Por qué los jugadores se tiran cuando pueden seguir? Hay que hacer un mea culpa de todas las partes. ¿Hay errores arbitrales? Sí, pero todos cometen errores. Si un jugador erra un penal, si un técnico falla un planteo, no veo que lo reconozcan”, cerró.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El jugador podría volver a Núñez  debido a que en el Bayer Leverkusen, el nuevo entrenador no lo tiene entre sus prioridades. Podría salir a préstamo. El deseo del jugador es volver al Millo. 

El Diablito mira a River: señales de un posible retorno que ilusiona al Millonario

Por Redacción Deportes
Gimnasia y Esgrima tendrá una baja sensible para la Liga Profesional

Gimnasia y Esgrima le dijo adiós a otra figura del ascenso a la Liga Profesional

Por Redacción Deportes
El entrenador asumió toda la responsabilidad de la goleada que sufrió la Celeste frente a Estados Unidos. 

Una derrota sin precedentes: Uruguay vive su peor golpe en décadas y Bielsa quedó expuesto

Por Redacción Deportes
Marcelo Bielsa quedó en el ojo del huracán

La situación de Marcelo Bielsa en Uruguay: vestuario roto y continuidad en duda

Por Redacción Deportes