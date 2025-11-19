Claudio Chiqui Tapia rompió el silencio y defendió al arbitraje: "Tan malo no es"

El presidente de la AFA se refirió a las polémicas con los árbitros en las diversas categorías del fútbol argentino, y apuntó contra todo el sistema.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, dio su explicación sobre la situación actual de los árbitros en el fútbol argentino, que sufren el cuestionamiento constante de los clubes. En ese sentido, el mandamás apuntó contra la histeria colectiva.

Claudio Chiqui Tapia defendió a los árbitros: Boca - River Tapia habló de los arbitros del fútbol local Gentileza Las declaraciones se dieron en el marco de una conferencia brindada a Olé, donde Tapia recogió el guante sobre las polémicas respecto a los jueces. "Sabemos que hay errores que son humanos y que el hincha lo ve como algo que perjudica al otro. Lo más importante yo creo que es trabajar para poder corregir los errores. Es responsabilidad de todos", analizó.

Luego, respecto a los encargados de impartir justicia, pensó: “No siempre la culpa es del árbitro. Tan malo el arbitraje argentino no es. Cuando hay un error humano cada uno lo ve a su manera y lo demuestra".

El dirigente responsabilizó al entorno que, según su visión, predisponen de forma negativa a los hinchas. "También hay artistas que predisponen mal. Cuando uno llega mal predispuesto, conviviendo y consumiendo cosas que no le hacen bien al fútbol, no está bien. Acá esto no es corregir de un solo lado. Todos tenemos que corregir: jugadores, periodistas, hinchas. A veces parece que los jugadores nunca se equivocan, que los técnicos nunca fallan los planteos”, expresó.

El Presidente de AFA se defendió de los rumores: "Siempre está la sugestión" El visto bueno de "El Chiqui" Tapia. Claudio Chiqui Tapia dialogó sobre la supuesta ayuda a Barracas gentileza Uno de los temas más repetidos en el ambiente es la supuesta ayuda a los clubes cercanos al presidente, como Barracas Central o Deportivo Riestra. Lejos de evitar el tema, Tapia respondió: “Sin dudas siempre está la sugestión esa, eso siempre existió, desde Grondona con Arsenal. También con Barracas. Y dicen que Riestra, y Riestra estuvo 24,25 partidos sin perder como local. ¿Cómo lo van a favorecer tantos partidos? Decían que Aldosivi iba a ser perjudicado porque yo soy sanjuanino. Y perdió, y San Martín de San Juan descendió”.