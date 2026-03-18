"Error administrativo": llevaron el cuerpo de Marcelo Araujo directo al crematorio y no pudieron despedirlo

El martes por la mañana, familiares y amigos del legendario locutor Marcelo Araujo , se reunieron en el cementerio de Chacarita para despedirlo, pero un aparente "error administrativo" hizo que el coche fúnebre se llevara el cuerpo directo al crematorio.

Según contó José “Chiche” Almozny , allegado de Araujo a Diario Olé, todos los presentes quedaron sorprendidos: "Estábamos todos en Chacarita. El féretro fue por detrás y nunca lo vimos. Nos asombramos porque nunca nos había pasado algo así ", contó.

"A todos nos extrañó. Esperábamos el féretro, estábamos frente a la escalinata, donde hay dos puertas. Ahí siempre ponen el cajón. De repente vino uno y dijo ‘ya está’. Todos lo miramos y dijimos: ‘¿ya está qué?’. Todos esperábamos que alguien dijera unas palabras . Nos quedamos todos sorprendidos. Siempre en estos casos hay un homenaje", continuó.

Almozny definió el episodio como una "locura" : "Nos quedamos todos muy enojados, no entendíamos qué pasó y nos fuimos sin saber qué pasó. No sé si fue un error de alguien o hubo una persona que dio la orden", remarcó.

Por un error administrativo, el coche fúnebre de Marcelo Araujo fue directo al crematorio y dejó a sus familiares sin poder despedir por última vez al cuerpo. Los presentes decidieron realizar un homenaje improvisado en el lugar: formaron una ronda, compartieron algunas palabras… pic.twitter.com/T0nJT7uZXm

Tras el episodio, sus seres queridos realizaron una ronda e hicieron un aplauso en silencio en homenaje al relator. En el cementerio estuvieron: Claudia Villafañe, Martín Liberman, Alejandro Apo, Marcelo Benedetto, Fernando Niembro, Miguel Ángel “Tití” Fernández, Raúl Rivello y Mario Chela, entre otros.

De qué murió Marcelo Araujo

El histórico relator deportivo Marcelo Araujo murió en la madrugada de este lunes a los 78 años, tras atravesar complicaciones de salud derivadas de una neumonía. Hace tiempo atravesaba un estado muy frágil que lo había afectado de manera neurológica y motriz.

"Marcelo fue uno de los que sobrevivió a la pandemia, pero quedó muy tocado desde todo punto de vista. No tenía movilidad, le habían tenido que hacer una traqueotomía para que pudiera seguir respirando. Y bueno, una serie de complicaciones derivadas de aquella previa situación a la pandemia que dejó a mucha gente en el camino", detalló Elio Rossi, periodista muy cercano a Araujo en Radio La Red.