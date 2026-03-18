"Error administrativo": llevaron el cuerpo de Marcelo Araujo directo al crematorio y no pudieron despedirlo

El martes por la mañana, familiares y amigos del legendario locutor Marcelo Araujo, se reunieron en el cementerio de Chacarita para despedirlo, pero un aparente "error administrativo" hizo que el coche fúnebre se llevara el cuerpo directo al crematorio.
Según contó José “Chiche” Almozny, allegado de Araujo a Diario Olé, todos los presentes quedaron sorprendidos: "Estábamos todos en Chacarita. El féretro fue por detrás y nunca lo vimos. Nos asombramos porque nunca nos había pasado algo así", contó.
"A todos nos extrañó. Esperábamos el féretro, estábamos frente a la escalinata, donde hay dos puertas. Ahí siempre ponen el cajón. De repente vino uno y dijo ‘ya está’. Todos lo miramos y dijimos: ‘¿ya está qué?’. Todos esperábamos que alguien dijera unas palabras. Nos quedamos todos sorprendidos. Siempre en estos casos hay un homenaje", continuó.
Almozny definió el episodio como una "locura": "Nos quedamos todos muy enojados, no entendíamos qué pasó y nos fuimos sin saber qué pasó. No sé si fue un error de alguien o hubo una persona que dio la orden", remarcó.
Tras el episodio, sus seres queridos realizaron una ronda e hicieron un aplauso en silencio en homenaje al relator. En el cementerio estuvieron: Claudia Villafañe, Martín Liberman, Alejandro Apo, Marcelo Benedetto, Fernando Niembro, Miguel Ángel “Tití” Fernández, Raúl Rivello y Mario Chela, entre otros.
De qué murió Marcelo Araujo
El histórico relator deportivo Marcelo Araujo murió en la madrugada de este lunes a los 78 años, tras atravesar complicaciones de salud derivadas de una neumonía. Hace tiempo atravesaba un estado muy frágil que lo había afectado de manera neurológica y motriz.
"Marcelo fue uno de los que sobrevivió a la pandemia, pero quedó muy tocado desde todo punto de vista. No tenía movilidad, le habían tenido que hacer una traqueotomía para que pudiera seguir respirando. Y bueno, una serie de complicaciones derivadas de aquella previa situación a la pandemia que dejó a mucha gente en el camino", detalló Elio Rossi, periodista muy cercano a Araujo en Radio La Red.