6 de febrero de 2026 - 21:26

Vóley: CGSM Pacífico entregó su lista para la Liga Nacional

Dos semanas quedan para que inicie la gran fiesta del vóley en Mendoza. El Tricolor entregó la nómina de 14 jugadoras, que buscan un pasaje a la Liga Argentina

Vóley. Las chicas de CGSM Pacífico que jugarán la Liga nacional en diez días más.

Vóley. Las chicas de CGSM Pacífico que jugarán la Liga nacional en diez días más.

Foto:

Gentileza Prensa/ CGSM Pacífico
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Las chicas de General San Martín Pacífico desde noviembre que se están preparando para su gran objetivo que es competir en la Liga Nacional Femenina de Vóley, quieren uno de los tres pasajes al máximo circulo de este deporte a nivel nacional: la Liga Argentina 2027.

Preparación

Después de un día de entrenamiento duro, el coach del equipo, Mauricio Sánchez contó: "Hemos jugado varios amistosos. Hace dos fines de semana en la municipalidad de Maipú, ganamos a Círculo policial y Regatas ambos por 3-0. El fin de semana pasado, jugamos en San Martín en el Torito Rodríguez ante Círculo Policial, Obras de San Juan, Municipalidad San Martín y Banco Hispano de San Juan. Todos se jugaron al mejor de tres sets. Y ganamos 3-0 todos. Estamos conformes con el rendimiento, pero hay que seguir entrenando y disputando cotejos amistosos".

El certamen será entre el martes 17 y el sábado 28 de febrero en las instalaciones del club General San Martín Pacifico, donde compiten 16 clubes por 3 ascensos al máximo circuito de deporte, que es la Liga Argentina.

Las zonas para la competencia nacional de Vóley

En la zona 1 estarán Tucumán de Gimnasia, Brujas de Misiones, Universitario de Córdoba, Regatas, San José, Municipalidad de San Martín, Banco Santa Fe, y Selección Argentina juvenil.

Por otra parte, en la zona 2 estarán Unión de Santa Fe, Gimnasia y Tiro de Salta, Glorias, CGSM Pacifico, Ciudad de Nieva, Almafuerte, Monteros Vóley, y San Martín de Formosa.

Acerca del emparejamiento que les tocó en suerte, Mauricio Sánchez expresó: "La zona será dura y muy pareja, todos los equipos que la conformamos estamos casi todos al mismo nivel, sobre todo cinco clubes. Será un torneo interesante, pero nos estamos preparando a conciencia y las chicas están respondiendo a gran nivel".

Plantel Liga Nacional de Pacífico

CGSM PACIFICO

Armadoras

Maia Carignano

Romina Vacca

Opuestas

Martina Soria

Candela Sandes

Liberos

Catalina Najul

Elisabeth Alessandrini

Puntas

Maria Eugenia Ortega (C)

Guadalupe Torres

Camila Sánchez Isola

Kiara Tognarelli

Centrales

Sofia Dacrema

Macarena Torres

Morena Benitez

Paulina Blazquez

El cuerpo técnico está integrado por: Entrenador: Mauricio Sánchez; Asistente y Mánager : Francisco Montaruli; Asistente 2: Lucas Astudillo; Preparador Físico: Emanuel Bamondis; Estadista: Eliana Luquez. Nutricionista: Emilia Roveri; Psicologo : Joaquin Morello y Jefe de delegación : Augusto Carignano

