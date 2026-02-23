Boca inicia su camino en la Copa Argentina con la mira puesta en la recuperación: hora, TV y formaciones

Este martes, Boca Juniors hará su estreno en la Copa Argentina cuando se mida ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos de final. El encuentro se disputará desde las 21.15 en el estadio Padre Ernesto Martearena , con arbitraje de Facundo Tello y transmisión de TyC Sports .

Más allá del inicio en el certamen federal, el partido asoma como clave para el presente del equipo dirigido por Claudio Ubeda, que necesita reencontrarse con la victoria tras una serie de resultados que sembraron dudas.

El conjunto de la Ribera no gana desde hace tres encuentros y v iene de empatar sin goles frente a Platense y Racing Club . Actualmente se ubica en el séptimo lugar de su zona en el Torneo Apertura y busca un triunfo que le devuelva confianza al plantel y oxigene el ciclo del entrenador.

Con ese objetivo, el cuerpo técnico evalúa un golpe de timón. La idea sería abandonar el 4-3-3 habitual y apostar por un 4-4-2, con siete modificaciones respecto del último once. Entre las novedades más salientes aparece el posible debut como titular del delantero Adam Bareiro.

La baja confirmada es la de Leandro Paredes , quien continúa recuperándose de una lesión en el tobillo.

El desafío de un equipo que quiere hacer historia

Del otro lado estará Gimnasia de Chivilcoy, conducido por Alberto Salvaggio, que afrontará el compromiso sin competencia oficial desde hace tres meses. Su última presentación fue el 16 de noviembre, cuando cayó ante 9 de Julio de Rafaela en el reducido del Torneo Federal A.

A pesar de la inactividad, el conjunto bonaerense llega motivado. Viene de un año destacado, con ascenso desde el Torneo Amateur y una campaña que lo dejó entre los ocho mejores del Federal A. “Venimos de cerrar una temporada brillante. Jugar contra Boca es algo para disfrutar”, expresó Salvaggio en la previa.

Las probables formaciones: Boca vs Gimnasia de Chivilcoy

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Ubeda.

Gimnasia de Chivilcoy: sin formación confirmada.

Datos del partido

Hora: 21.15

Estadio: Padre Ernesto Martearena (Salta)

Árbitro: Facundo Tello

TV: TyC Sports

