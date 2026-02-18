Uno de los futbolistas más caros de la historia, volvió a Brasil y rescindió su contrato por una insólita razón

El jugador llegó al Barcelona por 145 millones en enero de 2018; en julio de 2025 regresó al club de sus amores y ahora se marchará sin reconocimiento.

La historia de Philippe Coutinho parece tener un final escandaloso en Brasil, su tierra. El que supo compartir plantel con Lionel Messi y ser uno de los futbolistas más caros de la historia, su pase al Barcelona valió unos 150 millones de euros desde el Liverpool; en aquel momento el carioca destacaba por ser el 10 de los Reds.

Vasco da Gama incorporó al futbolista de manera libre, procedente del Aston Villa. Tras una excelente carrera en Europa, el jugador decidió volver donde todo empezó y, si bien en un primer momento era uno de los favoritos de la hinchada, ahora parece haber acordado la rescisión del contrato debido a insultos denunciados en su propio estadio, a raíz del nivel que viene mostrando Coutinho últimamente.

image El crack que supo ser la estrella del Liverpool, fue el quinto más caro en la historia del fútbol. Gentileza Coutinho y unas expectativas demasiado grandes para lo que fue La etapa europea de Philippe Coutinho comenzó en el Inter de Milán y tuvo un paso a préstamo por el Espanyol, pero su verdadero salto lo dio en el Liverpool FC, donde se convirtió en la gran figura del equipo. Con los Reds disputó 201 partidos, marcó 54 goles y repartió 45 asistencias, números que lo posicionaron entre los futbolistas más determinantes de la Premier League en ese período.

En 2018 fue transferido al FC Barcelona por una cifra cercana a los 150 millones de euros, aunque nunca logró consolidarse ni cumplir con las expectativas generadas por su llegada. Su rendimiento fue irregular, pasó a préstamo por el Bayern Múnich y posteriormente continuó su carrera en el Aston Villa, cerrando así su etapa en el fútbol europeo antes de regresar a Brasil.

image Las expectativas acerca de Philipe Coutinho, fueron muchas, pero nunca pudo asentarse luego de su paso por Inglaterra, Gentileza Un regreso a Brasil frustrado por actuaciones irregulares En su retorno al fútbol brasileño, Philippe Coutinho volvió a ponerse la camiseta de Vasco da Gama y, desde entonces, acumuló cerca de 30 presentaciones oficiales, con participación en goles pero sin alcanzar una continuidad destacada ni el protagonismo que se esperaba de su vuelta.