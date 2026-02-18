18 de febrero de 2026 - 16:46

Uno de los futbolistas más caros de la historia, volvió a Brasil y rescindió su contrato por una insólita razón

El jugador llegó al Barcelona por 145 millones en enero de 2018; en julio de 2025 regresó al club de sus amores y ahora se marchará sin reconocimiento.

Philippe Coutinho dejaría el Vasco Da Gama, tras un par de meses.

Vasco da Gama incorporó al futbolista de manera libre, procedente del Aston Villa. Tras una excelente carrera en Europa, el jugador decidió volver donde todo empezó y, si bien en un primer momento era uno de los favoritos de la hinchada, ahora parece haber acordado la rescisión del contrato debido a insultos denunciados en su propio estadio, a raíz del nivel que viene mostrando Coutinho últimamente.

El crack que supo ser la estrella del Liverpool, fue el quinto más caro en la historia del fútbol.

El crack que supo ser la estrella del Liverpool, fue el quinto más caro en la historia del fútbol.

Coutinho y unas expectativas demasiado grandes para lo que fue

La etapa europea de Philippe Coutinho comenzó en el Inter de Milán y tuvo un paso a préstamo por el Espanyol, pero su verdadero salto lo dio en el Liverpool FC, donde se convirtió en la gran figura del equipo. Con los Reds disputó 201 partidos, marcó 54 goles y repartió 45 asistencias, números que lo posicionaron entre los futbolistas más determinantes de la Premier League en ese período.

En 2018 fue transferido al FC Barcelona por una cifra cercana a los 150 millones de euros, aunque nunca logró consolidarse ni cumplir con las expectativas generadas por su llegada. Su rendimiento fue irregular, pasó a préstamo por el Bayern Múnich y posteriormente continuó su carrera en el Aston Villa, cerrando así su etapa en el fútbol europeo antes de regresar a Brasil.

Durante su primer ciclo en el club, entre 2009 y 2010, disputó 44 partidos y anotó 5 tantos, dejando en claro desde muy joven su calidad técnica y perfil ofensivo, lo que le abrió rápidamente las puertas del fútbol europeo.Ahora, Coutinho dejaría Vasco da Gama tras un semestre marcado por bajo rendimiento y fuertes críticas de la hinchada. El clima tenso en el estadio y el desgaste en la relación con el club habrían acelerado una posible rescisión de contrato.

El brasilero compartió plantel con el argentino Pablo Vegetti.

El brasilero compartió plantel con el argentino Pablo Vegetti.

