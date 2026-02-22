22 de febrero de 2026 - 12:43

La furia de Messi: así reaccionó contra el árbitro tras la goleada de Los Ángeles FC a Inter Miami

Tras intentar increpar al árbitro Pierre Lauziere, el capitán argentino enfrenta una investigación de oficio y enciende alarmas por molestias físicas.

Por Francisco Moreno

La derrota 3-0 de Inter Miami ante Los Ángeles FC este fin de semana dejó una imagen inusual de Lionel Messi. El capitán argentino intentó abordar al árbitro Pierre Lauziere tras el pitazo final en el BMO Stadium, una situación que escaló hasta requerir la intervención de Luis Suárez y que ya está bajo la lupa de la MLS.

La tensión en el BMO Stadium no se disipó con el silbato final, ya que el astro rosarino visiblemente afectado por el desarrollo del encuentro y el desempeño arbitral, protagonizó un incidente en la zona de túneles cuyas imágenes se viralizaron. La derrota por goleada ante el conjunto angelino profundizó el malestar de un Inter Miami que no logró encontrar respuestas tácticas durante los noventa minutos.

El incidente en el túnel y la intervención de Luis Suárez

El foco de la polémica se centró en el intento del capitán de la Selección argentina de confrontar directamente al juez principal, Pierre Lauziere. Según los registros visuales, Messi intentó ingresar por el mismo acceso reservado exclusivamente para los árbitros con el fin de retirar sus pertenencias y abandonar el campo.

En ese momento de máxima tensión, su compañero y amigo Luis Suárez fue quien ejerció un rol de contención física y emocional. El delantero uruguayo tomó a Messi del brazo para frenar su avance y calmarlo, evitando que el intercambio con Lauziere pasara a mayores.

El mecanismo de la investigación oficial de la MLS

La liga estadounidense confirmó que este incidente no pasará inadvertido. La investigación de oficio responde a un protocolo estricto de conducta deportiva que protege la integridad de los oficiales de partido. Al intentar utilizar un acceso restringido para los jueces, Messi vulneró las normas de circulación post-partido, lo que activa automáticamente un proceso de revisión por parte de la comisión disciplinaria de la MLS.

Este mecanismo busca asegurar que las áreas de vestuarios permanezcan como espacios neutrales y seguros para los árbitros, independientemente de la temperatura emocional de los encuentros. El criterio de la liga suele ser duro cuando se traspasan los límites físicos del campo de juego para continuar reclamos que deberían finalizar con el cierre del cronómetro.

Preocupación por el estado físico de Messi

Más allá de la investigación disciplinaria, el entorno de Inter Miami vigila de cerca la salud del "diez". Durante el complemento del partido, una acción puntual dejó a Messi con molestias físicas visibles que encendieron las alarmas del cuerpo técnico. Esta situación, sumada al desgaste emocional de la derrota y el conflicto arbitral, marca un inicio de temporada complejo para la franquicia de Florida en la MLS.

