La furia de Messi: así reaccionó contra el árbitro tras la goleada de Los Ángeles FC a Inter Miami.

La derrota 3-0 de Inter Miami ante Los Ángeles FC este fin de semana dejó una imagen inusual de Lionel Messi. El capitán argentino intentó abordar al árbitro Pierre Lauziere tras el pitazo final en el BMO Stadium, una situación que escaló hasta requerir la intervención de Luis Suárez y que ya está bajo la lupa de la MLS.

La tensión en el BMO Stadium no se disipó con el silbato final, ya que el astro rosarino visiblemente afectado por el desarrollo del encuentro y el desempeño arbitral, protagonizó un incidente en la zona de túneles cuyas imágenes se viralizaron. La derrota por goleada ante el conjunto angelino profundizó el malestar de un Inter Miami que no logró encontrar respuestas tácticas durante los noventa minutos.

Embed A visibly upset Lionel Messi reportedly tried to enter the referee’s locker room and had to be restrained by Luis Suarez.



Wow.



Not a good look. pic.twitter.com/QPbvGcfMwr — herculez gomez (@herculezg) February 22, 2026 El incidente en el túnel y la intervención de Luis Suárez El foco de la polémica se centró en el intento del capitán de la Selección argentina de confrontar directamente al juez principal, Pierre Lauziere. Según los registros visuales, Messi intentó ingresar por el mismo acceso reservado exclusivamente para los árbitros con el fin de retirar sus pertenencias y abandonar el campo.

En ese momento de máxima tensión, su compañero y amigo Luis Suárez fue quien ejerció un rol de contención física y emocional. El delantero uruguayo tomó a Messi del brazo para frenar su avance y calmarlo, evitando que el intercambio con Lauziere pasara a mayores.

El mecanismo de la investigación oficial de la MLS La liga estadounidense confirmó que este incidente no pasará inadvertido. La investigación de oficio responde a un protocolo estricto de conducta deportiva que protege la integridad de los oficiales de partido. Al intentar utilizar un acceso restringido para los jueces, Messi vulneró las normas de circulación post-partido, lo que activa automáticamente un proceso de revisión por parte de la comisión disciplinaria de la MLS.