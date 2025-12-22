Estados Unidos ejerce presión sobre Venezuela y la secretaria de Seguridad afirma que "Maduro tiene que irse"

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela volvió a escalar tras la fuerte declaración de la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, quien aseguró que Nicolás Maduro “tiene que irse” , en el marco de una ofensiva política, económica y militar que Donald Trump viene profundizando sobre el gobierno venezolano.

La funcionaria realizó estas declaraciones en una entrevista con la cadena Fox News, mientras Estados Unidos avanza con la confiscación en el mar Caribe de petroleros que transportan crudo venezolano, una medida que forma parte de la estrategia de presión sobre Caracas, según informó el sitio DW.

“No solo estamos interceptando estos barcos. También estamos enviando un mensaje para todo el mundo: la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede tolerarse. Tiene que irse. Vamos a defender a nuestro pueblo” , expresó la funcionaria.

La secretaria insistió en que el Gobierno de Maduro “utiliza los dólares” del negocio petrolero para “propagar” drogas que “están matando a la próxima generación de Estados Unidos” .

“Así que no olviden de qué se trata. Este es un enemigo de Estados Unidos contra el cual estamos tomando medidas enérgicas” , subrayó Noem, cuya agencia gubernamental supervisa las acciones de la Guardia Costera, en el programa “Fox & Friends”.

Maduro contra la ofensiva militar de Estados Unidos

Maduro, por su parte, acusa a Estados Unidos de piratería por la incautación de buques con crudo venezolano y anunció acciones para que estos actos no queden impunes.

Aunque Donald Trump aseguró que Maduro “tiene los días contados”, el objetivo oficial de la estrategia del Gobierno estadounidense hacia Venezuela es frenar el narcotráfico y recuperar los “derechos petroleros” de las empresas estadounidenses, continúa el informe de DW.

Por ese motivo, las fuerzas desplegadas en el Caribe han bombardeado “narcolanchas” y también mantienen un bloqueo a la entrada y salida de los buques venezolanos sancionados por Washington.

En los bombardeos contra lanchas que presuntamente transportan drogas hacia Estados Unidos han muerto al menos 104 personas en 28 ataques conocidos tanto en el mar Caribe como en el Pacífico.

Los ataques han sido objeto de escrutinio por parte de legisladores estadounidenses y activistas de derechos humanos, quienes afirman que la administración ha ofrecido escasas pruebas de que sus objetivos sean realmente traficantes de drogas y que los ataques equivalen a ejecuciones extrajudiciales.