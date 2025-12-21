21 de diciembre de 2025 - 18:27

Estados Unidos interceptó un tercer buque y refuerza el bloqueo petrolero contra Venezuela

El abordaje del petrolero Bella 1 se suma a otras intercepciones recientes y marca una escalada del bloqueo petrolero impuesto por Washington a Venezuela.

Trump dijo que Maduro tiene los días contados, pero descartó una guerra con Venezuela.

Trump dijo que Maduro tiene los días contados, pero descartó una guerra con Venezuela.

Foto:

Por Redacción

Estados Unidos reforzó en las últimas horas el bloqueo petrolero contra Venezuela al interceptar un tercer buque en aguas internacionales próximas al país sudamericano. Así lo informaron medios internacionales.

Leé además

Lula dijo que buscará la reelección para evitar el retorno de “una banda de lunáticos”. 

Lula da Silva advirtió que una intervención armada en Venezuela sería una "catástrofe humanitaria"

Por Redacción
Trump no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela

Crece la tensión: Trump no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela

Por Redacción Mundo

De acuerdo con Bloomberg News, el petrolero Bella 1, de bandera panameña y sancionado por Washington, fue abordado por personal estadounidense cuando se dirigía a cargar crudo venezolano. El operativo se suma a otras intercepciones realizadas durante la última semana.

Un día antes, la Guardia Costera de Estados Unidos había abordado el superpetrolero Centuries, también con bandera panameña, en cercanías de aguas venezolanas. Aunque la embarcación no figura en la lista oficial de sanciones, la Casa Blanca sostuvo que transportaba petróleo extraído por la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

En ese marco, la vocera presidencial Anna Kelly afirmó en la red social X que el cargamento tenía origen en la petrolera estatal venezolana, actualmente bajo sanciones internacionales.

EE.UU. interceptó un tercer buque petrolero cerca de Venezuela y refuerza el bloqueo
EE.UU. interceptó un tercer buque petrolero cerca de Venezuela y refuerza el bloqueo.

EE.UU. interceptó un tercer buque petrolero cerca de Venezuela y refuerza el bloqueo.

El pasado 10 de diciembre, fuerzas estadounidenses ya habían decomisado otro buque, el Skipper, y anunciado la retención del crudo transportado a bordo, como parte del mismo esquema de control.

La escalada de medidas se enmarca en la orden firmada por el presidente Donald Trump el 16 de diciembre, mediante la cual dispuso un “bloqueo total y completo” para impedir la entrada y salida de buques sancionados desde puertos venezolanos. Además, su administración designó al Gobierno de Nicolás Maduro como una “organización terrorista extranjera”.

Según datos del portal de monitoreo marítimo TankerTrackers.com, decenas de buques sancionados permanecen actualmente fondeados o navegando en el Caribe en rutas vinculadas a Venezuela.

Desde Caracas, el Gobierno venezolano condenó la interceptación de embarcaciones petroleras, calificando los operativos como un acto de “piratería”, y denunció que Washington busca profundizar el bloqueo económico e impulsar cambios políticos en la región.

Las exportaciones petroleras constituyen el principal ingreso de divisas para Venezuela y representan un sector estratégico para la estabilidad de su economía.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Donald Trump 

Sin guerra contra Venezuela: qué dijo Donald Trump en su tan esperado discurso

Por Redacción Mundo
Myriam Bregman: No se puede festejar la agresión imperialista de EE.UU contra Venezuela.

"Callate Lemoine": Myriam Bregman cruzó a su par en Diputados en pleno debate por el Presupuesto 2026

Por Redacción Política
Donald Trump ordenó un bloqueo total a los barcos petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

Donald Trump dispuso un bloqueo total a los barcos petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela

Por Redacción
María Corina Machado

Por tierra, mar y aire disfrazada: el periplo de María Corina para salir de Venezuela tras un año en la clandestinidad

Por Redacción Mundo