Estados Unidos interceptó un tercer buque y refuerza el bloqueo petrolero contra Venezuela

Estados Unidos reforzó en las últimas horas el bloqueo petrolero contra Venezuela al interceptar un tercer buque en aguas internacionales próximas al país sudamericano. Así lo informaron medios internacionales.

De acuerdo con Bloomberg News , el petrolero Bella 1 , de bandera panameña y sancionado por Washington , fue abordado por personal estadounidense cuando se dirigía a cargar crudo venezolano . El operativo se suma a otras intercepciones realizadas durante la última semana.

Un día antes, la Guardia Costera de Estados Unidos había abordado el superpetrolero Centuries , también con bandera panameña, en cercanías de aguas venezolanas. Aunque la embarcación no figura en la lista oficial de sanciones, la Casa Blanca sostuvo que transportaba petróleo extraído por la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) .

En ese marco, la vocera presidencial Anna Kelly afirmó en la red social X que el cargamento tenía origen en la petrolera estatal venezolana, actualmente bajo sanciones internacionales .

El pasado 10 de diciembre , fuerzas estadounidenses ya habían decomisado otro buque, el Skipper , y anunciado la retención del crudo transportado a bordo, como parte del mismo esquema de control.

La escalada de medidas se enmarca en la orden firmada por el presidente Donald Trump el 16 de diciembre, mediante la cual dispuso un “bloqueo total y completo” para impedir la entrada y salida de buques sancionados desde puertos venezolanos. Además, su administración designó al Gobierno de Nicolás Maduro como una “organización terrorista extranjera”.

Según datos del portal de monitoreo marítimo TankerTrackers.com, decenas de buques sancionados permanecen actualmente fondeados o navegando en el Caribe en rutas vinculadas a Venezuela.

Desde Caracas, el Gobierno venezolano condenó la interceptación de embarcaciones petroleras, calificando los operativos como un acto de “piratería”, y denunció que Washington busca profundizar el bloqueo económico e impulsar cambios políticos en la región.

Las exportaciones petroleras constituyen el principal ingreso de divisas para Venezuela y representan un sector estratégico para la estabilidad de su economía.