8 de mayo de 2026 - 09:37

La Casa Blanca tildó de "enfermo" a un actor de Star Wars que publico una foto de Trump en una tumba

El actor compartió una imagen del presidente muerto y luego borró el posteo pidiendo disculpas.

Reconocido actor de Star Wars publicó una foto de Trump en su tumba y lo tildaron de enfermo.

Reconocido actor de Star Wars publicó una foto de Trump en su tumba y lo tildaron de "enfermo".

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El actor Mark Hamill, mundialmente reconocido por interpretar a Luke Skywalker en la saga Star Wars, quedó en el centro de las críticas tras publicar en sus redes sociales una imagen del presidente Donald Trump muerto.

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La publicación, realizada en la red social Bluesky, mostraba al mandatario junto a una lápida con la inscripción "Donald Trump 1946-2024". Acompañando la foto, Hamill escribió: "Ojalá viviera lo suficiente para presenciar su inevitable y devastadora derrota en las elecciones de medio término, rendir cuentas por su corrupción sin precedentes, ser destituido, condenado y humillado por sus innumerables crímenes".

Mark Hamill
La publiación de Mark Hamill sobre Trump.

La publiación de Mark Hamill sobre Trump.

La respuesta de la Casa Blanca

La reacción del Gobierno no se hizo esperar. A través de la red social X, el equipo de prensa de la Casa Blanca calificó al artista de "enfermo mental" y disparó contra sectores de la oposición: "Hamill es un enfermo mental, estos lunáticos de la izquierda radical no pueden controlarse. Este tipo de retórica es exactamente lo que inspiró tres intentos de asesinato en dos años contra nuestro Presidente".

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La respuesta de la Casa Blanca.

La respuesta de la Casa Blanca.

Luego del escándalo y la magnitud que tomó su post, Hamill borró la publicación y dio una aclaración. "En realidad, le deseaba a Trump lo contrario a la muerte, pido disculpas si (el posteo) pareció inapropiado", afirmó el actor.

mark hamill
Mark Hamill interpretó a Luke Skywalker en las primeras películas de la saga de Star Wars.

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