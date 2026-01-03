Alfredo Cornejo se pronunció sobre la captura de Maduro: "Celebramos una Venezuela libre"

En un gesto de fuerte sintonía política con la Casa Rosada, el gobernador Alfredo Cornejo se pronunció sobre la reciente captura internacional emitida contra Nicolás Maduro.
El Gobernador de Mendoza respaldó la firme postura del presidente Javier Milei tras conocer la captura del líder venezolano.
En un gesto de fuerte sintonía política con la Casa Rosada, el gobernador Alfredo Cornejo se pronunció sobre la reciente captura internacional emitida contra Nicolás Maduro.
"Celebramos una Venezuela libre . Un gran saludo a todos los venezolanos que viven en Argentina, y en especial a los de nuestra querida Mendoza." expresó el gobernador en su cuenta oficial de X.