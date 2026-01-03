Alfredo Cornejo se pronunció sobre la captura de Maduro: "Celebramos una Venezuela libre"

En un gesto de fuerte sintonía política con la Casa Rosada , el gobernador Alfredo Cornejo se pronunció sobre la reciente captura internacional emitida contra Nicolás Maduro .

El Gobierno adjudicó una millonaria licitación en dólares para el sistema informático de la Provincia

La Provincia asignó más 16 millones de dólares para modernizar un sistema de riego en el Valle de Uco

"Celebramos una Venezuela libre . Un gran saludo a todos los venezolanos que viven en Argentina, y en especial a los de nuestra querida Mendoza." expresó el gobernador en su cuenta oficial de X.