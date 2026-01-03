3 de enero de 2026 - 12:16

Alfredo Cornejo se pronunció sobre la captura de Maduro: "Celebramos una Venezuela libre"

El Gobernador de Mendoza respaldó la firme postura del presidente Javier Milei tras conocer la captura del líder venezolano.

Alfredo Cornejo se expidió en línea con Milei sobre la captura de Maduro: Celebramos una Venezuela libre

Alfredo Cornejo se expidió en línea con Milei sobre la captura de Maduro: "Celebramos una Venezuela libre"

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En un gesto de fuerte sintonía política con la Casa Rosada, el gobernador Alfredo Cornejo se pronunció sobre la reciente captura internacional emitida contra Nicolás Maduro.

Leé además

Más de 200 productores y unas mil hectáreas cultivables serán alcanzadas por el proyecto de modernización del sistema hídrico.

La Provincia asignó más 16 millones de dólares para modernizar un sistema de riego en el Valle de Uco

Por Jorge Yori
El servicio incluye software, equipamiento y soporte técnico, con pagos distribuidos en distintos ejercicios presupuestarios.

El Gobierno adjudicó una millonaria licitación en dólares para el sistema informático de la Provincia

Por Redacción Política

"Celebramos una Venezuela libre . Un gran saludo a todos los venezolanos que viven en Argentina, y en especial a los de nuestra querida Mendoza." expresó el gobernador en su cuenta oficial de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2007460827448701095&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Unidad X de San Rafael, más conocida como la cárcel El Cerrito. Archivo Los Andes

Licitación: ampliarán una cárcel de San Rafael para duplicar el número de internos

Por Redacción Política
Móvil policial chocado. Imagen ilustrativa/Archivo

El Gobierno demandará a un conductor que chocó un móvil policial en 2023 y luego se incendió en San Agustín

Por Redacción Política
La obra busca mejorar el transporte y tratamiento de líquidos cloacales ante el crecimiento poblacional de la región.

El Gobierno oficializó un convenio para una obra clave de saneamiento en el Valle de Uco

Por Redacción Política
La normativa define faltas leves, graves y muy graves, garantiza el derecho a defensa y crea un registro público de infractores.

Multas millonarias y clausuras: cómo funcionará el nuevo sistema de ordenamiento territorial en el Piedemonte

Por Jorge Yori