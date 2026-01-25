25 de enero de 2026 - 15:01

El papa León XIV condenó los ataques en Ucrania y advirtió que "la guerra aleja una paz justa"

El líder espiritual asumió que la prolongación de los bombardeos “amplía la fractura entre los pueblos”. Concluyó: “El mal se vence solo con el bien”.

Por Redacción Mundo

En un nuevo llamado de paz, como de costumbre, el papa León XIV volvió a pronunciarse con contundencia sobre la guerra en Ucrania y advirtió que la continuidad de los ataques aleja cualquier posibilidad de una salida justa al conflicto. El mensaje fue difundido este domingo desde el Vaticano.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Pontífice expresó su dolor por los persistentes bombardeos de Rusia contra territorio ucraniano. Señaló que la ofensiva, que en los últimos días dejó a miles de familias sin calefacción en invierno, solo profundiza el sufrimiento y la división entre las naciones.

“La prolongación de las hostilidades amplía la fractura entre los pueblos”, afirmó León XIV tras el rezo del Ángelus, instando a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para detener el conflicto.

Según supo Noticias Argentinas, el Papa hizo especial hincapié en el sufrimiento de los civiles expuestos a las inclemencias climáticas tras la destrucción de infraestructura energética. León XIV también se dirigió a los jóvenes de la Acción Católica de Roma, a quienes pidió ser “activistas de paz” en su vida cotidiana.

Con un llamado a evitar la violencia en gestos y palabras, el mandatario de la Iglesia católica concluyó con una premisa contundente: “El mal se vence solo con el bien”.

