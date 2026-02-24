24 de febrero de 2026 - 08:48

Cuatro años de guerra en Ucrania: Zelenski y líderes europeos ratifican su alianza frente a Rusia

En un video, el mandatario ucraniano recordó su rechazo a ser evacuado al inicio de la guerra: "Necesito armas, no un taxi". Además, se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa en la catedral de Santa Sofía de Kiev.

Por Redacción Mundo

Este martes, Ucrania conmemoró el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa en una jornada que contó con la presencia de la plana mayor de la Unión Europea. El presidente Volodímir Zelenski, acompañado por la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros mandatarios, participó de una ceremonia religiosa multiconfesional en la histórica catedral de Santa Sofía de Kiev.

La comitiva europea contó con Antonio Costa (Consejo Europeo), el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y ministros de países aliados como España (José Manuel Albares) y Polonia. En un comunicado conjunto, los líderes aseguraron que la estrategia de desgaste de Vladímir Putin está "debilitando progresivamente" a Rusia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZelenskyyUa/status/2026183302969774260&partner=&hide_thread=false

"Armas, no un taxi": el recuerdo de la primera noche

En un video grabado desde el mismo búnker donde recibió la primera llamada de la Casa Blanca hace cuatro años, Zelenski evocó el momento en que Joe Biden le ofreció ayuda para huir del país ante el inminente avance ruso.

"Aquí hablé con el presidente Biden y también aquí escuché: ‘Volodímir, hay peligro, debes salir urgentemente de Ucrania. Estamos listos para ayudarte en eso’. Y yo que le contesté que necesitaba armas, no un taxi", recordó el mandatario.

Zelensky junto a altos funcionarios de la UE en la catedral Santa Sofía de Kiev.

Zelenski también hizo un repaso por los hitos del conflicto, lamentando las atrocidades en lugares como Bucha y criticando la estrategia rusa de atacar rascacielos y centrales eléctricas ante la imposibilidad de derrotar a Ucrania en el frente de batalla.

También destacó el heroísmo, la capacidad de adaptación de la población y el incremento gradual de una ayuda militar internacional que en algunos casos empezó con cascos, hasta llegar a aviones F-16 y misiles de larga distancia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZelenskyyUa/status/2026183302969774260&partner=&hide_thread=false

"Putin entiende que no es capaz de derrotar a Ucrania en el campo de batalla, y ‘el segundo mejor ejército del mundo’ lucha con rascacielos y con centrales eléctricas", dijo el líder de Kiev.

Respecto a las negociaciones que impulsa Estados Unidos con Moscú, Zelenski expresó su deseo de que la guerra termine, advirtió que no aceptará condiciones que impliquen una rendición o la pérdida de la soberanía.

Evento conmemorativo a las víctimas de la guerra.

Macron pidió "concretar" el préstamo de 90.000 millones de euros

Hoy, el presidente francés, Emmanuel Macron, mediante sus redes sociales, instó a la UE a "concretar" el préstamo prometido de 90.000 millones de euros, calificando a Ucrania como la "primera línea de defensa" del continente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmmanuelMacron/status/2026199254633500879&partner=&hide_thread=false

En paralelo, Zelenski y los líderes europeos participaron por videoconferencia en una reunión de la ‘Coalición de los Voluntarios’. Este grupo, liderado por Francia y el Reino Unido, está formado por más de treinta naciones que se han comprometido a ofrecer garantías de seguridad para blindar a Ucrania tras un hipotético alto el fuego.

